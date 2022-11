Soudan: La Coopération économique entre le Soudan et l'Inde

Khartoum — L'ambassadeur de l'Inde au Soudan,Moubarak Syed Bawa, a appelé les investisseurs et les hommes d'affaires indiens à investir au Soudan en raison de son énorme potentiel économique, en plus de l'emplacement stratégique du Soudan.

Cela s'est produit, lors d'une conférence sur le renforcement des relations commerciales entre le Soudan et l'Inde, l'ambassadeur a souligné la profondeur des relations commerciales et culturelles entre les peuples des deux pays, affirmant la position de l'Inde en tant que troisième pays exportateur vers le Soudan après la Chine et les Émirats arabes unis.

D'autre part, le ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Ahlam Madani Mahdi, a confirmé que la première coopération commerciale entre l'Inde et le Soudan a commencé depuis la Conférence de Bandung en 1955. Elle a également affirmé leur soutien au partenariat avec l'Inde.

Ahlam a salué les efforts indiens déployés dans la mise en œuvre de projets d'infrastructure et l'investissement dans le pétrole, les minéraux et le sucre, et a expliqué que la coopération soudano-indienne a plusieurs domaines tels que la paix, la sécurité internationale et le climat, mais la sécurité alimentaire et la coopération dans le domaine agricole viennent à l'avant de ces domaines.

La conférence s'inscrit dans le cadre des activités de célébration de l'Inde à l'occasion de son 75e anniversaire.