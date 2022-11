Gabon: "Appel et épreuves ministériels" livre témoignage de l'Evangéliste et écrivain Jean Bosco Mouissi Mayombo

Deux ouvrages à son actif, l'Evangéliste et écrivain, Jean Bosco Mouissi Mayombo, a présenté son nouveau né intitulé : "Appel et épreuves ministériels", paru aux Editions Osée 4.6. C'était ce samedi 05 novembre 2022 à Libreville, au Quartier Bel Air. L'auteur a édifié les journalistes et le public venus pour la circonstance, de son parcours de serviteur de Jésus-Christ, de son expérience. Il est aussi l'auteur de "Où es-tu jeunesse".

Le public l'attendait avec patience. C'est chose faite. L'Evangéliste et écrivain, Jean Bosco Mouissi Mayombo a présenté son nouveau livre intitulé : "Appel et épreuves ministériels". Tout comme le premier :"Où es-tu jeunesse", cette deuxième oeuvre a paru aux Editions Osée 4.6.

Dans l'univers page à page de "Appel et épreuves ministériels", le Berger du Ministère Va à Capharnaüm (Momivac), partage son témoignage de vie de serviteur de Jésus-Christ à travers ses premiers pas dans le ministère, suivi de la manifestation glorieuse de Dieu et des épreuves que connaît tout serviteur qui répond à l'appel du Seigneur.

Le Leader de Momivac présente également dans ce nouvel ouvrage, un certain nombre d'enseignements accumulés sur le chemin parcouru du début jusqu'au moment où ce témoignage est écrit. "J'ai écrit pour encourager les appelés au service du Seigneur ainsi que tout chrétien à répondre et à persévérer dans la foi et le service pour le salut du plus grand nombre" précisera l'auteur.

Il faut rappeler que l'Evangéliste Jean Bosco Mouissi Mayombo est aussi l'auteur de "Où es-tu jeunesse". C'est pour lui, un cri d'alarme, une adresse à la jeunesse. Peint noir sur blanc, l'homme de Dieu trace ou indique le chemin qui conduit la jeunesse au succès et surtout à son épanouissement futur. "Je recommande ce livre à la jeunesse. Il l'aidera à traverser la période comprise entre 0 et 30 ans en préservant leur épanouissement. Il aidera les adultes à mieux conseiller les jeunes" conseille le prédicateur, par ailleurs, entrepreneur et coach-formateur.

Aussi, faut-il souligner à des fins utiles que les deux productions littéraires du Leader de Momivac ont paru aux Editions Osée 4.6 Et ce verset bible enseigne ceci : "Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai aussi tes enfants".

Pour ne pas périr faute de connaissance, le public est invité à lire, à se procurer les deux livres pour. A travers ces oeuvres, les lecteurs peuvent grandement contribuer à leur propre développement personnel.