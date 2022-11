Algérie: Des mesures incitatives au profit des diplômés universitaires ayant transformé leurs projets en startups

Alger — Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé les directeurs des établissements relevant de son secteur à accompagner les diplômés universitaires qui ont transformé leurs projets innovants en startups titulaires d'un "label", à travers des mesures incitatives, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

La note souligne la nécessité de "consacrer des espaces ou des locaux au profit des startups, dans la limite des structures disponibles, de façon à leur permettre de bénéficier d'un siège social provisoire", indiquant que cela "leur permettra d'obtenir le registre de commerce et de lancer l'activité".

Ces espaces "seront exploités suite à l'octroi de titres d'occupation pour une durée d'un (1) an renouvelable, après évaluation de leur performance, et moyennant le paiement d'une somme d'argent symbolique, avec le respect des procédures relatives à l'exploitation et à la location de structures et d'édifices publics", ajoute la même source.

Le ministère a tenu à souligner que ces efforts "visent à aider et accompagner les diplômés des établissements d'enseignement supérieur ayant transformé leurs projets innovants en startups, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du secteur qui tend à contribuer à la création de la richesse et au renforcement de leur employabilité et de leur intégration en milieu socioéconomique pour booster le développement et promouvoir l'économie nationale".