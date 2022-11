Algérie: La promotion de la destination Algérie parmi les principaux objectifs du programme du secteur du tourisme

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a affirmé que le programme du secteur vise à promouvoir la destination Algérie et à relancer le plan qualité tourisme Algérie (PQTA) en améliorant la qualité de la formation, a indiqué, dimanche, un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Présentant un exposé devant la commission des finances et du budget de l'APN, le ministre a indiqué que le programme relatif au tourisme visait essentiellement à "améliorer la qualité de l'activité touristique au profit des citoyens, et ce, à travers la promotion de la destination Algérie dans l'objectif de drainer 3 millions de touristes et la relance du PQTA pour parvenir à 600 adhérents, en améliorant la qualité de la formation, en renforçant le parc hôtelier et en diversifiant les offres".

Concernant l'artisanat, le secteur tend à "protéger les produits artisanaux, à valoriser le legs artisanal national et à promouvoir les métiers traditionnels", a-t-il souligné le ministre.

M. Hamadi a affirmé que son département tend par ailleurs à la promotion de la ressource humaine, la numérisation du secteur et à la modernisation des méthodes de gestion administrative, et accorde un intérêt particulier à la formation pour développer la compétitivité des entreprises économiques activant dans le secteur du tourisme.

Lors de la séance de débat, les membres de la commission ont abordé plusieurs questions, dont essentiellement " le problème du foncier touristique, la réhabilitation des établissements de formation dans le secteur du tourisme, la commercialisation des produits d'artisanat et leur développement, la modernisation du secteur du tourisme et l'adoption des normes internationales dans la mise à niveau des infrastructures de tourisme".

Les députés ont proposé "la création d'une chaîne de télévision dédiée à la promotion touristique et au patrimoine matériel et immatériel de notre pays et à la réalisation de projets cinématographiques, pour faire connaître les villes historiques et drainer les touristes et les investisseurs étrangers".