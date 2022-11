Algérie: La 1ère édition du "Treg Algeria Trail" à Timimoune

Alger — La Fédération algérienne de Sport et Travail (FAST) organise du 27 novembre au 4 décembre à Timimoune, en partenariat avec l'association "Trail Africa", la première édition du "Treg Algeria Trail", a-t-on appris de l'instance fédérale.

" Nous voulions organiser cette manifestation sportive dans la wilaya de Timimoune et dans l'une des plus belles oasis du Sahara en bordure du grand Erg occidental. Cet évènement de Trail running s'adresse aux concurrents amateurs, professionnels ou tout simplement des gens curieux souhaitant enrichir leur première expérience au Sahara.", peut-on lire sur le communiqué de l'instance fédérale.

Cette première édition du "Treg Algeria Trail" offre aux jeunes plusieurs opportunités de "divertissement, défi ou tout simplement marcher et tester leurs capacités physiques dans un environnement désertique et voir à la fin leurs efforts couronnés par des temps de repos et de récupération dans une ambiance sereine.", ajoute la même source.

Cette édition, organisée sous le slogan "Course au cœur du désert", comportes des Courses longues de 180 km, 90 km, en plus d'un marathon de 45 km et un relais de 180 km (six coureurs) et un autre de 90 km (quatre coureurs). Toutes ces courses se déroulent en cinq étapes : Timimoune, Tala, Ouled Saïd, Tinglat et Badrian.

En marge de cette manifestation, les organisateurs ont inscrit au programme la deuxième étape du "Grand défi" de lapétanque ainsi qu'un mini tournoi de football.

La FAST et l'association "Trail Africa" - organisatrice de voyages sportifs-, ont insisté que la participation à cet événement sportif nécessite une "préparation physique optimale et un examen médical le jour J, avec un électrocardiogramme et épreuve d'effort.".