Algérie: Journées cinématographiques du Sud - Appel à la création d'un festival du film révolutionnaire à Bechar

Bechar — Les intervenants aux journées cinématographiques du Sud (5-7 novembre à Bechar), ouvertes samedi soir à la salle de la cinémathèque, ont appelé à la création d'un festival dédié aux films et documentaires révolutionnaires à Bechar.

Destiné aux participants aux journées cinématographiques du Sud qu'abritent la wilaya de Bechar, ainsi que les responsables du secteur de la culture et des arts, cet appel vise la création d'un festival dédié aux films et documentaires révolutionnaires dans le but de promouvoir le cinéma national, ont-ils souligné.

Accueillant favorablement cette suggestion, des réalisateurs et des comédiens présents à cette occasion, ont estimé que ce futur festival va dans le sens du développement des activités cinématographiques. De même qu'elle permettra la promotion du cinéma nationale a affirmé le réalisateur Ahmed Benkamla.

Dans ce sillage, le réalisateur Larbi Lakehal, a fait savoir que cette proposition, est une idée qu'il nous faut accomplir à travers des propositions allant dans le sens de la mise en place d'un festival national ou international du cinéma pour la valorisation du cinéma national et de la région du sud-ouest à travers ce type de manifestation cinématographiques et culturelles d'envergure".

Pour le comédien Laid Djelloul, l'un des acteurs des plus populaires de la sitcom à succès (Achour El-Acher), "l'organisation d'un festival national ou international du cinéma à Bechar, aura sans doute des répercussions positives tant sur les activités cinématographiques que sur la visibilité culturelle de la Saoura".

Le coup d'envoi de ces journées cinématographiques a été marquée par la projection du documentaire "Une lettre à Obama", de Mohamed M'hamdi sur la cause sahraouie, suivi du long-métrage "l'Opium et le bâton" de Ahmed Rachedi.

Premières du genre dans la région, ces journées cinématographiques organisées par le CAC, sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts et la supervision du wali de Béchar, verrons aussi la tenue de plusieurs ateliers de formation aux techniques du cinéma, (écrite de scenario, diction et actorat), encadrés par les réalisateurs Ahmed Benkamla, Abdellah Aggoun et le comédien Laid Djelloul, selon les organisateurs.