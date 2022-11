Ile Maurice: Drame à Beau-Plan - Adarsh Churkoo vivait mal la séparation de son couple

Deux familles détruites. Les parents d'Adarsh ont perdu leur fils et sa petite fille de deux ans a perdu son père dans des circonstances tragiques alors que les proches de Suhasnee, qui lutte pour sa survie à l'hôpital, prient pour qu'elle se rétablisse.

Adarsh Churkoo, 27 ans et employé de maintenance d'une société à Bell-Village, a tranché la gorge de son épouse, Suhasnee, 20 ans, vendredi, après l'avoir rencontrée au complexe commercial Mahogany, à Beau-Plan, Pamplemousses. Il a ensuite retourné l'arme contre lui, s'infligeant un coup mortel au cœur et s'écroulant au sol. L'autopsie a attribué son décès à une "stab wound to the heart". Ses funérailles ont eu lieu, hier. Par ailleurs, la jeune femme est admise à l'hôpital dans dans un état critique.

Il y a quelques jours, Suhasnee Churkoo décide de quitter le toit conjugal, en laissant sa fille de deux ans avec son époux et ses beaux-parents. Vendredi, la jeune femme, employée d'une stationservice à proximité du centre commercial , appelle son époux et demande à voir sa fille. Le couple décide de rencontrer au centre commercial Mahogany.

Adarsh Churkoo avait demandé à sa mère de l'accompagner et lorsque son épouse est arrivée en compagnie d'un ami, cela l'a agacé. Mais il l'a quand même rencontrée et le couple s'est rendu avec l'enfant à l'intérieur du centre commercial.

Les choses devaient cependant vite se détériorer. Une dispute devait éclater et Adarsh a alors sorti un cutter et il a tranché la gorge de Suhasnee avant de se blesser avec l'arme blanche. Entretemps, des témoins de l'agression se sont lancés à ses trousses.

Cette scène tragique s'est déroulée devant la petite de deux ans. Adarsh s'était infligé un coup fatal au cœur. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils n'ont pu que constater son décès. L'arme gisait à côté du corps. Suhasnee Churkoo, grièvement blessée à la gorge et saignant abondamment, avait été transportée à l'hôpital SSRN, par des visiteurs du centre commercial. Son état inspire des inquiétudes.

Adarsh et Suhasnee se sont connus alors qu'elle n'avait que16 ans et ils étaient très amoureux. Elle devait tomber enceinte, il y a un peu plus de deux ans et une petite fille était née de cette relation. Ils devaient par la suite contracter un mariage civil lorsque Suhasnee a atteint sa majorité. Il y a trois mois, le couple a célébré leur mariage religieux. Et il y a quelques jours, sans crier gare, la jeune femme a quitté sa maison en lançant à son époux qu'elle n'était plus amoureuse de lui, mais de quelqu'un autre.

"Une dispute devait éclater et Adarsh a alors sorti un cutter et il a tranché la gorge de Suhasnee avant de se blesser avec l'arme blanche. "

"Sa ti fatig latet mo frer, li ti pe dir li pa pou kapav reste", raconte Neha, la sœur d'Adarsh. Selon les proches du jeune homme, ce n'est pas la première fois que Suhasnee abandonne le toit conjugal. "Adarsh ti pe fini pardonne li, ti pe suplie li pou li retourne." Adarsh Churkoo était affecté par cette séparation. "Li ti kontan so madam, so zenfan, li ti pe travay dir pou li kapav roul so lakaz. Sak kou zouenn li, li koz so madam so zanfan", explique un de ses amis. Les proches de la jeune femme sont, quant à eux, dans le flou. Ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais expliquent qu'ils attendent que l'état de Suhasnee s'améliore pour en parler. L'enquête est menée par le SP Poinoosamy et l'ASP Baptiste.