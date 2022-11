Gabon: Programme Femme - Sport - Santé - La commune de Mitzic remporte la 1ère édition

Le Réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix, section Gabon (PAYNCoP Gabon) a organisé, le samedi 05 octobre, à Oyem, la 1ère édition du tournoi provincial de football féminin.

Organisé grâce à l'appui de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sport de la Francophonie (CONFEJES), ce tournoi s'inscrit dans le cadre du Programme Femme - Sport - Santé de la CONFEJES et constitue la dernière activité du projet Engagement des femmes pour la santé et la salubrité dans la province du Woleu-Ntem mis en œuvre par le PAYNCOP Gabon depuis quelques mois.

Le coup d'envoi de la compétition a été lancé par M. Obiang Engohang Laurent, Directeur provincial de la jeunesse et des Sports, qui a félicité le PAYNCOP pour cette initiative avant d'encourager les différentes équipes à cultiver le fair-play tout au long du tournoi.

Avant le début de la compétition, Rachel Oyane Ngoua, la responsable du comité d'organisation a rappelé les précédentes activités du projet en guise de bilan, notamment la campagne de sensibilisation sur les bienfaits du sport chez les femmes, les séances de fitness ainsi que les séances de marche, suivi de ramassage des déchets plastiques afin de lutter contre l'insalubrité dans les différentes communes.

" Nous voulons remercier la CONFEJES qui nous a permis de doter les municipalités des équipements sportifs afin d'encourager la pratique du sport chez les femmes. Nous voulons également remercier le Ministère de la jeunesse et des Sports, notamment la Direction générale de la jeunesse et la Direction provinciale qui nous ont accompagné dans cette initiative. En termes de perspective, nous souhaitons renouveler cette expérience avec l'appui des partenaires. Nous allons travailler pour voir comment inscrire le ramassage des déchets plastiques et le tournoi provincial féminin dans le cadre des activités de la fête de l'indépendance. Par ailleurs, nous voulons consolider la collaboration avec les municipalités qui ont soutenu l'initiative afin de mettre sur pied d'autres projets, notamment pour les jeunes et les femmes a-t-elle ajouté.

La compétition organisée sous forme de tournoi de six a regroupé quatre équipes féminines au départ. En final, l'équipe de la commune d'Oyem est tombée face à celle de Mitzic sur un score de 1-3.

Pour la capitaine de l'équipe de Mitzic, " Ce tournoi est une bonne initiative car il nous permet de nous distraire, de pratiquer le sport que nous aimons. Il n'existe pas de compétition de football pour les femmes dans la province, c'est donc une bonne occasion d'exprimer nos talents. Pour la prochaine fois, nous souhaitons que des recruteurs soient là pour découvrir certains talents ".

Pour l'équipe de la commune d'Oyem, l'essentiel était de participer " Nous avons eu de bons moments de plaisir sportif. Le tournoi a été l'occasion de nous connaitre pour certaines et de sortir de la routine de nos ménages respectifs. Nous voulons que ces moments se perpétuent car le sport concourt également à notre bien-être " a indiqué la capitaine.

Le Programme Femme - Sport - Santé est une initiative de la CONFEJES qui vise à encourager la pratique du sport chez les femmes dans les pays francophones. Au Gabon, le PAYNCOP est la première organisation associative à bénéficier de l'appui de ce Programme.