Madagascar: TAEKWONDO - Coupe de l'ambassadeur - Aina Rohan et Kasandra meilleurs combattants

Record de participation. La première édition de la coupe de l'Ambassadeur de la République de Corée a réuni quatre-cent-soixante-cinq participants, issus de vingt clubs et neuf ligues ce week-end au gymnase d'Ankorondrano. La direction technique a préféré décerner cette fois les coupes des meilleurs combattants aux jeunes afin de les motiver encore plus. Le trophée du meilleur combattant a été attribué à Aina Rohan Randriamampita du club Lion, champion de la catégorie des benjamins -33kg. Ce jeune taekwondoïste de dix ans avec quatre ans de pratique a effectué un parcours sans faute de quatre victoires jusqu'en finale.

Il a déjà remporté auparavant le titre de champion de la section de Tana ville, d'Analamanga et vice champion de Madagascar. La combattante d'Iarivo Kasandra Razafimbelo a été, pour sa part, élue meilleure combattante. Agée de dix ans et avec quatre ans de pratique, elle remporte la médaille d'or des benjamines -33kg. Kasandra enregistre trois victoires en autant de combats dans sa catégorie. Au classement des clubs selon le tableau des médailles, le club Dynamic se hisse sur la plus haute marche comptant quinze médailles d'or dont neuf dans les catégories des seniors, juniors et cadets.

Victoire polémique

Les clubs d'ATF et STA Team Warrior complètent le podium avec dix métaux précieux chacun au compteur. La finale très attendue d'hier soir a été le choc entre Steve de Dynamic et Bradley de Sonrang chez les -74kg. La finale se joue en trois rounds de deux minutes. Le premier, champion en titre des -68kg a décidé de se surclasser en catégorie supérieure et défier le champion titulaire des -74kg. Visiblement coaché par sa mère, Steve coaché également à distance par son père, le directeur technique national Rivo Rakotobe, avant et pendant le combat, a remporté la victoire au premier round. Bradley coaché par Narinja Ramanantsoa, ancien DTN, égalise au deuxième round. Le score final de la troisième reprise a été de trois partout et l'arbitrage automatique a de suite offert la victoire à Steve.

La décision a été au début, contestée par le coach Narinja car "Bradley a une large avance en goal average" mais a par la suite cédé après plus d'une dizaine de minutes de discussion auprès des officiels de la table. "Le niveau technique est très élevé. Nous avons utilisé l'arbitrage en système électronique et c'était une occasion pour nous d'évaluer surtout le niveau des combattants en vue des prochaines compétitions majeures" souligne le directeur technique national, Rivo Rakotobe. Les compétitions vont bientôt s'enchainer, le championnat de la section aura lieu dans deux semaines et celui d'Analamanga dans un mois, suivis peu après par le sommet national.