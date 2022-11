Madagascar: Volleyball / Coupe de Madagascar U23 - ASI et GNVB sacrés champions

Deux clubs d'Analamanga, ASI chez les garçons et GNVB chez les filles remportent la Coupe de Madagascar version 2022. Les finales se sont tenues ce samedi au gymnase de Mahamasina.

Joli doublé d'Analamanga. Deux clubs de la ligue hôte, Akany Sambatra Itaosy (ASI) chez les garçons et la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) chez les filles remportent la Coupe de Madagascar des moins de 23 ans. ASI s'est imposé 3 sets à 1 en finale contre le Club volleyball Farafangana ce samedi au gymnase Mahamasina. Les volleyeurs d'Atsimo atsinanana avec leur gabarit impressionnant arrachent sans trembler le premier set (17/25). L'équipe d'Itaosy, supérieure techniquement, remporte par la suite dans la douleur les trois derniers sets (25/21 25/23 25/23). Les Ny Toky et Rado ont été toujours incontrôlables en attaque. "Les deux équipes ont presque le même niveau mais nos joueurs ont plus de charisme. Leur mécanisme et leur cohésion ont été impeccables.

La plupart de nos éléments ont déjà évolué en première division et sont polyvalents et plus expérimentés" souligne Toky Razafinimanana, coach de l'ASI. "Nous avons une bonne cohésion sur terrain et avons déjà aussi des expériences en D1" réitère le capitaine, Antonio Fenohasina Ranivoson. ASI a écarté en demi-finale l'ASSM Analamanga tandis que le CVBF a, de son côté, détrôné la GNVB, tenant du titre. "Remporter la victoire a été possible mais les joueurs ont commis beaucoup trop de fautes directes au filet et en service" reconnait l'entraîneur du club de Farafangana, Odilon Andriafaramanana.

100% Analamanga

Les gendarmes se sont, quand à eux, contentés de la troisième place en battant le club d'Amparibe par 3 à 1 en match de classement. L'équipe féminine de la gendarmerie récupère pour sa part la coupe chez les filles. GNVB alignant des joueuses de grande taille comme Steffi et Lilie, a disposé en finale d'une autre équipe d'Analamanga, CCVB par 3 sets à 1 (23/25 25/23 25/17 25/15). "Les filles ont été confiantes. Nous avons tout fait pour exploiter notre supériorité technique afin d'engranger autant de points possibles" confie le coach de la GNVB, Ferdinand Christian. Éliminé en demi-finale, ASI complète le podium en battant BI'AS, tenant du titre, par 3 à 1 en match de classement pour la troisième place.

"Le niveau technique des finales est impressionnant. Les joueurs devraient prochainement travailler plus la régularité. Certains de ces joueurs méritent de renforcer les équipes nationales en vue des jeux des iles", analyse le directeur technique national, Jean Honoré Razafinjatovo. Cette coupe de Madagascar U23 a bouclé la série de compétitions nationales dans le calendrier de la fédération malgache de volleyball.