Madagascar: Star Academy 2022 - Anisha, constante et bien entourée

La Malgache Anisha se trouve dans le creux d'une vague de la télé réalité Star Academy. Samedi soir, elle a prouvé son talent et sa persévérance lors du direct sur TF1.

Pour l'instant, malgré une semaine quelque peu mouvementée, Anisha, la malgache concourant à la saison 2022 de la Star Academy en France reste épargnée. Si les épreuves éliminatoires de samedi ont vu l'élimination des candidates Carla et Paola, Anisha reste constante dans ses interprétations.

De plus, elle a chanté en duo avec Garou sur " Sous le vent ", mais aussi avec Slimane pour le morceau " Avant toi ". Elle continue donc de vivre son rêve. Du côté du public, Anisha connaît quelques soucis. Elle semble avoir perdu son statut de favorite. Tout cela à cause des attaques personnelles de deux autres candidates, Tiana, qui n'est pas Malgache malgré son prénom, et Léa.

Toutes deux ont été aussi nommées et ont pu finalement s'en sortir. Elles l'ont alors qualifiée de fausse modeste et l'ont accusé de cacher son jeu pour mieux surprendre ses concurrents et concurrentes en jouant la petite princesse malheureuse. Cela l'a touchée. Cependant, son duo complice avec Julien, avant et pendant la soirée du direct de TF1, samedi soir, lui a permis de retrouver les faveurs du public.

Quoi qu'il en soit, Léa et Tiana la suivent de très près dans le cœur du public. Il suffit d'une erreur et elle risque de finir nommée pour la première fois dans cette édition de la Star Academy. Son handicap serait la danse. Pourtant, le coach est exigeant sur ce point. Cette semaine est donc décisive sur le sort de la Malgache.

D'un autre point de vue, être nommée lui permettra de sortir un peu de sa zone de confort. De prouver encore une fois qu'elle est la favorite, sans conteste, dans ce télé-crochet français. Tout cela se saura d'ici à jeudi.