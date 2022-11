Togo: "Remobilisons nous pour un achèvement efficace et efficient"

Le Togo est à moins de dix (10) jours de la fin de son cinquième Recensement Général de la Population et de l'habitat (RGPH5). Mais, selon les observations empiriques, la progression serait faible dans la capitale (zone urbaine) par rapport aux autres milieux (surtout ruraux). Toutefois, à l'intérieur de la capitale l'évolution n'est pas uniforme. Il y a des zones très évoluées et zones moyennes. Dans l'ensemble on peut affirmer avec certitude que l'évolution de la capitale est moyenne par rapport à l'objectif de dénombrement zonal assigné au District Autonome du Grand Lomé (DAGL). Cette évolution moyenne s'explique par les réticences de la population amplifiées par certaines campagnes d'intoxication.

Face à cela, certains leaders d'opinion et responsables locaux ( Chefs traditionnels, mairies, et CDQ/CVD) se sont mobilisés au côté de l'INSEED. C'est le cas des autorités de la mairie Golfe 1. Elles ont intensifié la sensibilisation, réuni les chefs traditionnels et CDQ/CVD et autres groupes. Dans cette dynamique, J'ai eu a cosigné une note appelant toute notre population à se faire recenser et à réserver un accueil chaleureux aux Agents recenseurs (AR). En plus, Golfe1 a mis à la disposition de l'équipe du recensement des facilitateurs locaux par quartier. Le rôle des facilitateurs consiste à amener les citoyens réticents à reconsidérer leur position et à adhérer massivement au recensement. Ce sont des initiatives louables qui ont détendu l'atmosphère et faciliter l'accès aux zones difficiles ou hostiles. Même nos frères des ghettos à contribution. Ainsi, voyant la proximité de la fin des opérations, de nouvelles actions s'imposent.

Dès lors, pour accélérer le processus, et atteindre totalement l'objectif avant le 12 novembre, il faut intensifier l'action de sensibilisation et demander aux AR de commencer tôt et terminer tard et surtout de maximiser dans les weekend (principalement les samedis et dimanches). De plus, il y a aussi certaines tablettes qui se déchargent vite. A cet effet, il est demandé aux ménages de permettre aux AR de les charger chez eux. De plus, la mairie de Golfe 1 a aussi une équipe de contrôle qui a pour mission d'identifier des potentiels concessions ou ménages non recensés alors l'agent a déjà dépassé l'illot ou la zone. Le but final est d'aboutir à un recensement sans omission ni double compte dans le temps imparti, en d'autres à un recensement efficace et fiable.

Rappelons que ce recensement non seulement servira de base aux autres enquêtes nationales mais aussi à construire l'ensemble de la planification globale pour le développement humain et durable et inclusif du Togo.

Il sera aussi utilisé par nos communes, les organisations internationales non gouvernementales dans leurs actions de développement à l'endroit du Togo.

Pa rapport à notre expérience, nous lançons humblement cet appel à tous les collègues du Grand Lomé à innover pour la réussite de ce recensement.

Nous demandons une fois encore à la population de tout Lomé de tout faire pour se faire recenser.

Enfin, certains chefs de ménages, sont obligés de quitter tôt la maison et de revenir tard, à cause des exigences de leur service. Je leur demande de laisser leurs informations ou de donner de consignes à leur conjointe, voisins ou co-habitants proches pour leur recensement.

Ensemble, recensons-nous pour le bien de notre nation.

Que le Très Haut nous protège et béni toute la population loméenne.

M. Joseph Gbloekpo Koamy GOMADO

Maire Golfe1

Vice-président de la FCT, chargé du Grand Lomé