Algérie: Le Premier Salon des Sciences sociales se tiendra à Oran du 19 au 21 novembre

Alger — Le premier Salon des Sciences sociales se tiendra, du 19 au 21 novembre 2022 au Complexe universitaire "Mourad-Salim-Taleb" (Ex. IGMO) à Oran, ont annoncé les organisateurs.

Conjointement organisé par l'Unité de Recherche en Sciences Sociales et Santé (GRAS), le Centre de Recherche en Etudes Maghrébines (CEMA) et le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC), ce salon sera encadré par un comité scientifique composé d'académiciens et de chercheurs de diverses disciplines.

"Souligner l'importance de la recherche avec la mise en valeur des efforts accomplis", représente un des objectifs majeurs du Salon des Sciences sociales, qui, pour ce faire, aborde et questionne les différents phénomènes et enjeux qui affectent la société actuelle, en plus d'étudier leurs contextes historiques.

Le Salon "vise également à améliorer la communication et l'interaction entre les générations de chercheurs en sciences sociales, un aspect qui apparaît clairement dans le riche programme développé par le Comité scientifique et organisationnel de cet événement".

Répartis dans plusieurs universités et centres de recherche algériens et étrangers, "plus de 135 chercheurs et professeurs d'université représentant une douzaine de disciplines", à l'instar de ceux issus de Tunisie, Etats-Unis d'Amérique et Cameroun, prendront part à ce Salon", et animeront plusieurs conférences qui traiteront de différentes thématiques sociales.

Représentant une dynamique cognitive qui enrichit et affine sur le terrain les expériences et les outils méthodologiques de recherche des étudiants invités, le salon s'ouvre également aux jeunes artistes-intellectuels qui auront ainsi, la possibilité d'exposer leurs visions pour ce qui est de l'approche et la représentation de la société, une matrice sur laquelle ils se baseront pour concevoir et construire leurs diverses productions artistiques : cinéma, littérature, littérature populaire, musique, sculpture et peinture.

Une foire du livre est également prévue, dans le cadre de ce salon, avec la participation de plus de 14 exposants et Maisons d'édition nationales, à l'instar de, Chihab, Hibr, Mim et Casbah, permettant ainsi aux visiteurs de rencontrer différents auteurs, lors des séances de ventes dédicaces.