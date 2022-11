Algérie: Oran - Ouverture du festival culturel national des élèves des écoles d'arts et des jeunes talents

Oran — La 8ème édition du festival culturel national des élèves des écoles d'arts et des jeunes talents a débuté, dimanche soir, au théâtre régional "Abdelkader Alloula" d'Oran, en présence de plus de 100 jeunes participants venus de différentes wilayas du pays.

Le représentant de la ministre de la Culture et des Arts, Amrani Nabil, également directeur de l'école des beaux-arts d'Alger, qui a donné le coup d'envoi de cette manifestation au nom de la ministre du secteur, Mme Soraya Mouloudji, a salué la relance de ce festival qui s'intéresse aux jeunes talents.

Il a également rappelé les directives de la ministre de la Culture et des Arts de reconsidérer les programmes pédagogiques des écoles et des établissements de formation sous tutelle, ce qui permettra de lancer le débat autour des spécialistes dans le cadre d'une stratégie pour un système complémentaire de formation des jeunes talents créatifs.

Ce rendez-vous culturel, rétabli par le ministère après une absence de sept ans, vise à élargir les échanges entre professeurs et étudiants et à renforcer les compétences des jeunes talents, a souligné le commissaire du festival, Hachemi Ameur, dans une allocution prononcée à cette occasion.

La cérémonie d'ouverture de cette édition, tenue sous le slogan "Novembre avec de nouveaux yeux artistiques" a été marquée par la présentation d'un spectacle épique "L'Histoire de mon pays" mis en scène par Tekiret Mohamed et produit par la troupe de théâtre de Mostaganem.

Cette oeuvre artistique marquée par des chants patriotiques, retrace l'histoire de l'Algérie à travers les âges jusqu'à la glorieuse Guerre de libération et le recouvrement de la souveraineté nationale.

Dans le cadre de ce festival organisé au titre de la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance nationale, plusieurs ateliers ont été lancés, dans la matinée au théâtre régional "Abdelkader Alloula" pour former les élèves des écoles des beaux-arts et les jeunes talents aux spécialités de la calligraphie arabe, du dessin, des arts plastiques, de la danse, de l'expression corporelle, du théâtre et du Fashion Design, en cadrés par des professeurs spécialisés.

Au cours de cette manifestation, devant se poursuivre jusqu'au 9 novembre courant, une exposition des travaux des élèves des écoles des beaux-arts sont programmés à la Maison de la Culture "Zeddour Ibrahim Belkacem" ainsi que des conférences sur

le thème de l'importance de la formation artistique dans le secteur de la culture ainsi qu'une table-ronde et un hommage aux artistes plasticiens, du théâtre et de la musique, en plus d'autres activités artistiques.

Cette manifestation, organisée sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts et de la wilaya d'Oran, en collaboration avec la direction de la culture de la wilaya enregistre la participation de différentes écoles des beaux-arts, des conservatoires de musique régionaux et ses annexes, ainsi que l'Institut national supérieur des arts dramatiques de Bordj El Kiffane d'Alger.