Madagascar: Football / Ligue des champions - Quatre clubs, deux tickets pour l'OPL

Dernière phase décisive. La poule des As, la troisième et dernière phase de la ligue des champions en deuxième division, s'étalera enfin cette semaine sur trois journées au stade de l'Elgeco Plus au By-Pass. La première journée aura lieu le mercredi 9 novembre, la deuxième le vendredi 11 et la troisième et dernière journée le dimanche 13 novembre.

Quatre clubs, les mieux classés à l'issue de la deuxième phase joueront cette dernière étape en formule tout le monde rencontre tout le monde. Les deux qualifiés du groupe A à Toamasina sont entre autres Tsaramandroso formation Boeny et ASA Diana, et les deux qualifiés du groupe B à Fianarantsoa, le Relais sport de la Haute Matsiatra et l'AS Comato Atsimo andrefana.

Au programme de la première journée ce mercredi, le match entre Relais sport et ASA ouvrira le bal à midi-trente et en deuxième heure, à 15h l'AS Comato affrontera Tsaramandroso formation. L'équipe qui obtiendra le plus de points à l'issue de cette phase décisive remporte le titre national D2. Les deux meilleures équipes accéderont quand à elles en première division élite nationale et intégreront l'Orange Pro league qui en est à sa quatrième édition. Le coup d'envoi du championnat national majeur qui verra la participation de seize clubs répartis en deux conférences sera lancé le 19 novembre.