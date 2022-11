Tunisie: JCC 2022 - La Tanzanie lauréate du grand prix, le Tanit d'or pour "Les Révoltés" d'Amil Shivji

Tunis/Tunisie — TUNIS,6 nov. (par Fatma Chroudi, TAP) - Le Grand prix des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) 2022, le Tanit d'Or, a été attribué au Tanzanien Amil Shivji pour " Les Révoltés " (Vuta N'Kuvute). La Tanzanie est primée pour la première fois par le grand prix des JCC décerné à la meilleure oeuvre de la compétition des longs métrages de fiction.

Le jury présidé par le cinéaste marocain Mohammed Abderrahman Tazi a décerné le Tanit d'or à cette œuvre qui se distingue par sa perfection "cinématographique à tous les niveaux et une vision artistique fort concertiste d'un propos à la fois politique et intime ". Le Tanit d'Or a été remis aux deux acteurs principaux, Gudrun Columbus Mawanyika (Denge) et Ikhlas Gafur Vora (Yasmin).

Le film est également lauréat du prix de la meilleure photographie (Zen van Zyl) et du prix FIPRESCI, prix parallèle décerné par la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique, la veille de la clôture des JCC.

Vuta N'Kuvute, Tug of War pour la version Internationale, est le candidat de la Tanzanie aux Oscars 2023. Sa bande annonce est singée par le célèbre compositeur tunisien Amine Bouhafa et Amélie Legrand, compositrice et violoncelliste française basée en Allemagne.

Les Révoltés d'Amil Shivji coécrit avec Jenna Bass est une fiction de 90', en swahili et en anglais, sortie en 2021. Cette coproduction entre la Tanzanie (Kijiweni Productions), l'Afrique du Sud, le Qatar et l'Allemagne, est l'adaptation d'un roman d'Adam Shafi, écrivain tanzanien de langue sawahili.

Un drame qui se passe dans les années 50 sur les côtes du Zanzibar qui était marqué par la ségrégation raciale imposée par le régime colonial britannique. Une romance entre Denge (Gudrun Columbus Mawanyika), combattant, et Yasmin (Ikhlas Gafur Vora), indienne zanzibarite, sert de toile de fond pour ce drame sur l'histoire mouvementée à Zanzibar, ses Girofliers et une révolution qui mettra fin à la domination arabophone.

Zanzibar, île paradisiaque de l'Afrique orientale est un archipel au carrefour des civilisations d'une société multiculturelle et ethnique. Elle a longtemps inspiré les écrivains dans des œuvres romanesques sur le colonialisme et ses séquelles dont le prix Nobel 2021, Abdulrazak Gurnah, zanzibarien d'origine arabe et d'expression anglophone qui vit au Royaume-Uni.

Les Révoltés a été électionné et primé dans plusieurs festival. En 2022, il a remporté les prix du meilleur film, meilleur acteur et meilleur film d'Afrique orientale à Zanzibar International Film Festival, et le prix spécial du jury à Seattle International Film Festival (USA). En 2021, il a eu le prix du meilleur long métrage de fiction à Mashariki African Film Festival (Rwanda) et un prix Spécial, Sembène Ousmane, au Fespaco (Burkina Faso).

La Tanzanie est parmi les pays africains qui sont rarement primés aux JCC, à l'instar du Mozambique, lauréat du Tanit d'Or et du prix de la meilleure image aux 28e JCC (2017) pour "The train of Salt and Sugar" de Licinio Azevedo. Ce film était aussi désigné pour représenter son pays, le Mozambique, aux Oscars.

Traditionnellement, des pays comme le Sénégal, le Burkina Faso, l'Egypte, la Syrie, l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie ont toujours été les plus primés du Tanit d'or dans ce festival d'envergure arabe et africaine.