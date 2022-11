Tunisie: JSK - L'essentiel est fait !

Les Aghlabides ont remporté une victoire étriquée mais importante pour la suite du parcours.

Malgré l'état piteux de la pelouse du Stade Laâouani et les conditions climatiques défavorables à cause du vent qui soufflait fort, les locaux ont pu imposer une domination quasi totale sur des visiteurs prudents en défense, exagérément agressifs et optant pour les contres, mais sans efficacité face à la bonne organisation du milieu aghlabide formé du trio Jammali, Fezzani et Mekaouer. Pour leur part, les locaux ont varié les actions par les rapides Ben Hassine, Trabelsi. C'est Fezzani qui a été l'auteur de deux passes lumineuses sur Trablesi à la 33' qui a raté son face-à-face avec le gardien Mokhtar et à la 72' quand Faleh manqua le tir.

De plus, les visiteurs ont opté pour un hors-jeu à l'allure anarchique en plaçant la ligne carrément au niveau du centre, chose qui a permis aux Kairouanais de se créer autant d'occasions de but. Cependant, n'eût été la maladresse de Ben Hassine et notamment de Faleh, les visiteurs auraient pu perdre par un score fleuve.

On persiste et signe !

Après la pause, les camarades de Frioui se sont montrés plus déterminés, c'est Fezzani qui profita d'une mauvaise relance de la défense, pour effacer deux défenseurs et son tir meurt dans les filets de Mokhtar (46'). Ce but a donné plus de confiance aux Verts qui ont continué à presser la défense des visiteurs et l'arbitre n'hésita pas de siffler le penalty. Trabelsi ne rata pas son tir, creusant ainsi l'écart (53').

Le staff technique aghlabide s'est obstiné à opter pour les mêmes approches qui n'étaient pas payantes lors des dernières rencontres face à l'ESJ et CS Bembla. En effet, les visiteurs ont retrouvé la réussite après un coup franc botté par Charfen (67'). Les fans aghlabides ont craint la répétition des mêmes bévues défensives. Heureusement pour eux la situation s'est rétablie, en ayant pris la décision de placer le jeune attaquant Youssef Ben Ammar. Ce dernier a réussi à déstabiliser l'arrière-garde des visiteurs, mais il raté l'aubaine de tripler la mise à la 82'. L'autre trait de l'obstination de Dridi qui est en train de plomber le jeu de l'équipe, c'est cette tendance à reconduire l'attaquant Faleh malgré sa méforme.

Ce qui est certain, c'est que "pragmatiquement" les protégés de Mahmoud Dridi avaient besoin d'une victoire indépendamment de la qualité de jeu fournie.