Madagascar: Football / Tombola - Emiline Ramarosoa gagnante d'une tombola pour assister à deux demi-finales

" Envolez-vous pour la Coupe du monde FIFA Qatar 2022 avec MCB Madagascar et Visa ". Tel a été le slogan pour le jeu concours organisé par la banque MCB Madagascar et Visa. Le tirage au sort a été fait la semaine dernière et la remise de prix a été faite samedi 4 novembre au nouveau siège de MCB Madagascar, sis à Alarobia.

L'heureuse élue n'est autre que la députée de Madagascar Emiline Ramarosoa. Avec 351 000 tickets joués en totalité pour tous participants confondus, Emiline Ramarosoa a été la plus chanceuse. Haja Rasolonjatovo, Manager relation clientèle de MCB a expliqué qu' " On célèbre la remise du lot de notre jeu concours pour partir au Qatar assister à la Coupe du monde. Deux conditions ont été à remplir pour pouvoir participer au jeu : primo, une toute nouvelle création d'une carte auprès de la banque MCB et secundo, achat par TPE ou achat en ligne ".

Et le Manager relation clientèle de MCB de continuer : " le prix c'est le billet aller-retour Tana- Qatar pour deux personnes, deux entrées aux matches de demi-finale. En tout, c'est quatre jours en terre qatarie avec tous les frais et hébergements durant le séjour du bénéficiaire et de la personne de son choix ". Quant à l'heureuse gagnante Emiline Ramarosoa, elle n'a pas caché sa joie. " C'est un grand plaisir d'avoir ce gros lot pour un voyage au Qatar pour la Coupe du monde. Je travaille avec MCB depuis plus d'un an. C'est la banque qui a fait le jeu et c'était vraiment une surprise pour moi. C'est aussi une grande joie car ce sera pour la première fois que j'irai là-bas. Je choisirai ma fille pour m'accompagner ", conclut-elle. Le jeu est entré dans la promotion de l'utilisation des cartes Visa Vatsy comme moyen de paiement.