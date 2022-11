Madagascar: Basketball / N1 A Hommes - Cospn conserve son titre

Le COSPN a réussi à conserver son titre de champion de Madagascar acquis l'année dernière. Les basketteurs du club omnisport de la police nationale ont surclassé ASCUT sur le score de 78-61.

La défaite d'hier a été une belle leçon et une piqure de rappel pour mes joueurs car tout le monde s'est remis en question et s'est mis vite au boulot pour chercher le titre de champion de Madagascar. La mission a été accomplie et je suis fier de mes joueurs. Maintenant, la deuxième phase du Road to BAL nous attend et nous avons 10 jours pour se préparer ", a confié Samy Olivier Harison, président de COSPN, à 24 secondes avant la fin de la rencontre. Le rideau est tombé sur le championnat de Madagascar, nouvelle formule qui a été jouée au palais des sports de Mahamasina du 28 octobre au 6 novembre.

Le COSPN a battu ASCUT sur le score de 78-61. La nouvelle formule de la grande finale du championnat de Madagascar consiste à jouer 3 rencontres pour les deux équipes finalistes. Lors du premier acte de vendredi, COSPN a battu ASCUT sur le score de 71-65 (17-19, 32-31, 56-53, 71-65). Et COSPN a mené 1-0. Le lendemain, c'est-à-dire le samedi, les deux équipes se sont affrontées de nouveau toujours au palais des sports de Mahamasina. Pour revenir dans le match, ASCUT devait s'imposer pour tenter de se battre le lendemain pour le titre de champion de Madagascar.

C'était une mission réussie car les basketteurs du COSPN ont été battus sur le score de 74-81 (16-17, 29-39, 55-69, 74-81). Les deux équipes ont été à une victoire partout. Le troisième match d'hier a été un match pour déterminer laquelle des deux équipes mérite de gagner le titre national. Le match a débuté à 16 heures 01 minute avec timidité pour les deux équipes. Aucune équipe n'a réussi à marquer durant les trois premières minutes.

Le colosse nigérian Emmanuel Umeadi a ouvert son compteur et COSPN a mené de 1-0. Le numéro 28 de l'ASCUT a répondu par un tir à 2 points (1-2). A 3 minutes de la fin du premier quart temps, un accrochage entre Emmanuel Umeadi de COSPN et Richou de l'ASCUT a eu lieu et ASCUT a écopé ses cinq fautes d'équipe. Le score, fin du premier quart temps a été de 9-12. Au deuxième quart temps, COSPN a haussé son niveau de jeu et ses joueurs ont trouvé leurs automatismes. Le score à la pause a été de 32-27 pour COSPN.

Une aubaine

Le troisième quart temps a été décisif pour les deux équipes et elles se répondent coups sur coups. Après 4 minutes 30 de jeu, ASCUT est revenu à 37 partout et a viré en tête (37-39). Les joueurs de l'ASCUT ont écopé leurs cinquièmes fautes d'équipe. C'était une aubaine pour COSPN car en l'espace de 2 minutes, COSPN a mené de 52-40 et le score à la fin du troisième quart temps a été de 58-42. Le COSPN a pris l'ascendance dès le début du quatrième quart temps. Après 3 minutes de jeu, le COSPN a mené de 64-46, puis 67-48 par un nouveau tir à 3 points de Jerry.

Le match est sur le point de se plier et la victoire a déjà choisi son camp. Arnol a réussi un dunk parfait et les spectateurs du palais des sports ont été aux anges à cause du spectacle offert par le MVP de la finale. Le score final a été de 78-61 et COSPN s'est imposé sans aucune contestation. Les protégés de Samy Olivier Harison, président de COSPN ont remporté deux fois de suite le titre de champion de Madagascar après celui acquis en 2021.