Tunisie: L'Equipe de Tunisie s'envole pour l'Arabie Saoudite - Bonne chance quand même !

Bien qu'ils soient partis dans une discrétion inhabituelle sans que les médias nationaux ne soient convoqués pour une conférence de presse comme c'est de coutume, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à notre team national...

Jamais dans l'histoire de l'équipe de Tunisie on a eu droit à un départ aussi discret pour une échéance internationale de grande envergure. Rien que pour la Coupe du monde qui débute dans quelques jours au Qatar, l'équipe de Tunisie sera à sa sixième participation, sans compter les 20 participations aux phases finales de la Coupe d'Afrique des nations qu'elle a remportée à domicile en 2004.

Pour une nation de football qui a des traditions en Coupe d'Afrique et en Coupe du monde, les erreurs en termes de communication et de relations avec la presse ne sont pas permises. Or, ce qui vient de se passer relève de l'amateurisme. Samedi, soit la veille du départ pour Dammam qui abrite la dernière étape de préparation pour le Mondial sous forme d'un stage de 8 jours qui se prolonge jusqu'au 13 de ce mois, le responsable média de la FTF est resté aux abonnés absents. Non seulement il n'a rien communiqué durant la journée, mais il ne prend même pas la peine de répondre au téléphone alors que c'est son rôle de donner l'information aux journalistes. Quand on est premier responsable média d'une fédération nationale de football, on se doit être professionnel à toute heure de la journée, particulièrement à la veille d'une participation à la phase finale de la Coupe du monde et ne pas se contenter de donner l'information tard en soirée la veille du départ de l'équipe nationale via une publication sur la page officielle facebook de la fédération. Kais Reguez aurait dû, comme à l'accoutumée, organiser une conférence de presse à la veille du départ pour Dammam pour annoncer la liste des joueurs convoqués pour le stage en présence du sélectionneur national, de quelques joueurs-cadres (de préférence le capitaine) et inviter officiellement les photographes et les cameramen à immortaliser le départ de la sélection nationale à l'aéroport, d'autant que l'envol pour le stage de Dammam c'est aussi le départ pour la Coupe du monde étant que la délégation nationale ralliera directement la capitale qatarie. La FTF a beau avoir sa page officielle facebook comme canal de communication. Cela ne remplacera jamais les médias nationaux.

Debchi : la non-convocation se confirme...

C'était dans l'air depuis quelques jours déjà. Sedki Debchi n'ira pas finalement à la Coupe du monde. C'est que Jalel Kadri lui a vraisemblablement préféré Aymen Mathlouthi. Nous n'avons rien contre Mathlouthi, mais ce dernier ne joue pratiquement pas depuis environ deux saisons et a même prévu de prendre sa retraite au début de l'été dernier avant que le président de l'ESS, Othman Jenayah, ne l'en dissuade. On comprend que peut-être on a voulu offrir l'opportunité à un gardien de but en fin de carrière de sortir par la grande porte . Mais que cela ne se fasse pas au détriment d'un jeune gardien d'autant qu'en 2018 déjà, à la Coupe du monde de Russie, Mathlouthi n'était même pas le premier gardien. A Jalel Kadri et aux responsables de la FTF de se rappeler qu'une sélection nationale appartient à toute une nation et qu'en faire partie doit s'obtenir sur la base du mérite et rien d'autre.

L'ultime étape avant Doha

Malgré tout ce que nous venons d'avancer, nous ne pouvons souhaiter que bonne chance à notre équipe nationale pour sa sixième participation à la Coupe du monde même si nous aurions souhaité que la FTF ait organisé un départ officiel et même en présence du public de la sélection.

Cela dit, ils sont 16 joueurs à être convoqués par le sélectionneur national pour le stage de Dammam qui se poursuit jusqu'au 13 de ce mois. Dans cette liste préliminaire, on peut connaître déjà l'identité des quatre gardiens de but qui seront présents au Mondial, à savoir Aymen Dahmen, Bechir Ben Saïd, Moez Hassan et Aymen Mathlouthi.

Rappelons que le sélectionneur national annoncera le 14 courant la liste définitive des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde du Qatar. La délégation tunisienne ralliera directement Doha à partir de Dammam. Un dernier match amical est prévu au Qatar le 16 de ce mois contre l'Iran, avant le démarrage de la Coupe du monde.

Liste des 16 joueurs convoqués pour le stage de Dammam

Aymen Dahmen, Bechir Ben Saïd, Moez Hassan, Aymen Mathlouthi, Yassine Meriah, Bilel Ifa, Nader Ghandri, Ali Maâloul, Ghailane Chaâlali, Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Saâd Bguir, Youssef Msakni, Naim Sliti, Seïfeddine Jaziri et Taha Yassine Khenissi.