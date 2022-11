Ile Maurice: Pollution sonore - Les véhicules munis de grosse sonorisation sont les plus nuisibles

Depuis le 1er octobre, toute personne qui fait ou fait faire du bruit à partir d'un véhicule, d'un bâtiment ou de locaux est passible d'une amende fixe de Rs 10 000 et dispose d'un délai de 21 jours pour le paiement. C'est ce que prévoient les Environment Protection (Control of Noise) Regulations 2022 et les Environment Protection (Environmental Standards for Noise) Regulations 2022. D'ailleurs, le terme "neighbourhood noise" inclut désormais le bruit émis par "les locaux domestiques ainsi que par les salles, les salles polyvalentes et les salles de mariage, utilisées pour accueillir divers types d'événements, de lieux de divertissement, de dispositifs ou d'équipements mécaniques".

Bien qu'une nette amélioration ne soit pas encore constatée, un petit changement dans le comportement du public est notable. Durant un mois, neuf contraventions ont été dressées pour cause de nuisances sonores, indique l'inspecteur Jean Nobin Brasse de la police de l'environnement. Notamment pour bruit causé par le tuyau d'échappement ou moteurs modifiés, véhicules à haute sonorisation et des bruits dans des campements. Sachant qu'il y a une "fixed penalty" pour cause de nuisance sonore, les gens sont plus enclins à porter plainte. Selon la tendance observée, les plaintes sont reçues tard dans la soirée, après minuit la plupart du temps.

Toutefois, "le bruit causé par le tuyau d'échappement ou les moteurs modifiés est un problème observé à travers l'île. Le bruit causé par les véhicules à haute sonorisation est récurrent dans les endroits comme Grand-Baie et Flic-en-Flac. Le plus gros problème, ce sont les véhicules qui jouent de la musique très fort, que ce soit en stationnement, sur la route ou même à la plage. Plusieurs véhicules sont parfois rassemblés pour des compétitions", explique l'inspecteur.

Les patrouilles se poursuivent

Au niveau des campements, une fois que la police donne un avertissement, les personnes s'excusent et baissent le son. Il est remarqué que plusieurs campements ont été réservés pour une célébration de mariage avant l'annonce de la mise en vigueur du "fixed penalty". Récemment, deux contraventions ont été dressées pour location de campement pour un mariage qui dérangeait le voisinage. Face à ces problèmes, il est constaté que plusieurs propriétaires de campement cessent de louer leur propriété pour de telles célébrations en sus des arrivées touristiques. Ce qui fait que les plaintes pour pollution sonore dans les bungalows sont moindres.

Par ailleurs, les patrouilles se poursuivent pour traquer les nuisances sonores, particulièrement dans les régions côtières. Quatre équipes sont déployées à travers l'île. Rappelons qu'un agent autorisé peut saisir tout article, objet, équipement, installation ou machine lié à une infraction ou suspecté d'être la cause d'une pollution de l'environnement en vertu de l'Environment Protection Act 2002.