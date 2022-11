Ile Maurice: Saisie de haschisch - Shibchurn et son fils arrêtés pour trafic

Quelques jours seulement après s'être rendu aux Casernes centrales, Vishal Shibchurn est une nouvelle fois arrêté. Cet habitant de St-Hubert, son fils Mayur et Indrajeet Bhaugeerutty, un habitant de Rivière-du-Poste, ont été arrêtés, dans la nuit de samedi, par les hommes du constable Raojee de la brigade antidrogue de Rose-Belle, sous la supervision du chef inspecteur Appasamy. Les trois hommes étaient dans le viseur de la brigade depuis quelque temps et l'arrestation a eu lieu lors d'une opération undercover dans un supermarché à Nouvelle-France.

Samedi, après avoir surveillé les faits et gestes de Vishal Shibchurn, pompier de 48 ans suspendu de ses fonctions et fiché à la police pour plusieurs délits, de son fils de 22 ans et d'Indrajeet Bhaugeerutty, 25 ans, les limiers de la brigade antidrogue ont débarqué dans un supermarché de Nouvelle-France. Les trois hommes étaient dans une fourgonnette sur l'aire de stationnement. Lors de la fouille du véhicule, la brigade antidrogue a retrouvé un sachet contenant 170,8g de haschisch valant Rs 500 000, un cylindre et deux armes tranchantes.

Les limiers ont ensuite fouillé Vishal Shibchurn. Ils ont retrouvé une balance électronique contenant des traces de haschisch, quatre batteries, la somme de Rs 11 350 (soupçonnée de provenir de la vente de drogue), deux téléphones portables et deux cartes SIM . Rs 3 000 (soupçonnées également de provenir de l'argent de la vente de drogue) et deux téléphones portables (soupçonnés d'être utilisés dans le trafic) ont été saisis sur le fils. Un autre téléphone portable, retrouvé sur Indrajeet Bhaugeerutty, a aussi été saisi.

Les trois hommes ont été placés en détention. Lors de son interrogatoire préliminaire, Vishal Shibchurn a souhaité garder le droit au silence, pour ne répondre qu'en présence de son homme de loi. Les trois suspects ont comparu devant la Bail and Remand Court, hier, dimanche le 6 novembre, sous une charge provisoire de trafic de drogue. Me Narwin Ramdass, dont les services ont été retenus par Vishal Shibchurn, a demandé que son client soit examiné par un médecin, soupçonnant des brutalités policières. En cour, le suspect a soutenu être innocent, et qu'il n'avait rien en sa possession au moment de son arrestation. Ce n'est qu'après une dizaine de minutes qu'un officier s'est présenté et a déclaré que les éléments susmentionnés ont été retrouvés en sa possession.

Autres arrestations

Par ailleurs, deux Français ont aussi été arrêtés par les douaniers et la brigade antidrogue de l'aéroport, le 2 novembre. Tamrat Laurent Anthony Brodel, 19 ans, et Sheineze De Sousa Alves, 21 ans, ont été arrêtés à leur descente d'avion mercredi. Ils étaient sur un vol de la compagnie Corsair, qui avait quitté l'aéroport d'Orly, France, pour Maurice. Une fouille de leur bagage a été effectuée et cinq colis, dans lesquels se trouvaient plusieurs sachets de haschisch pesant 4,72 kg, valant Rs 16 520 000, ont été retrouvés. Les deux Français, qui prévoyaient un séjour de huit jours dans un hôtel du littoral nord, ont été placés en détention. Une controlled delivery a été organisée vendredi, mais leur contact ne s'est pas présenté.