Ile Maurice: Accident mortel à la gare du Nord - Le conducteur abandonne la voiture et prend la fuite

Pascal Jean Baptiste, un marchand ambulant de 35 ans, a été tué samedi. Il a été percuté à une centaine de mètres du Quay D. Le conducteur de la voiture accidentée, un jeune de 19 ans, et son passager, 18 ans, ont continué leur route avant de s'arrêter pour abandonner leur voiture, une Nissan Juke, un peu plus loin. Ils se sont ensuite présentés au poste de police de Trou-Fanfaron quelques heures plus tard, et ont été arrêtés.

York, comme le surnommaient ses proches, "trasé" pour gagner sa vie. Samedi matin, aux alentours de 6 heures, après qu'il ait quitté sa maison pour prendre la direction de la gare du Nord, où il écoule ses légumes, il est percuté par une voiture. L'automobiliste ne s'arrêtera pas. Ce sont les autres automobilistes qui alerteront la police de Trou-Fanfaron.

En arrivant sur place, les policiers devront constater que le trentenaire gît dans une mare de sang, à côté de son chariot et de ses légumes éparpillés sur l'asphalte. La voiture accidentée se trouvait à quelques mètres et a été remorquée par la police. À l'arrivée des services d'urgence, les médecins confirment son décès. Son corps est transporté à la morgue de l'hôpital A. G. Jeetoo pour les besoins de l'autopsie. Son décès est attribué à une "shock due to multiple injuries". Ses funérailles ont eu lieu hier.

Quant au conducteur un disk jockey de 19 ans, habitant Pailles, il s'est présenté au poste de police, en compagnie de son passager, au bout de quelques heures. Le conducteur devait expliquer à la police qu'il avait pris peur et n'a pas su quoi faire. Ils ont tous deux été placés en détention. Et ont comparu à la Bail and Remand Court hier, dimanche le 6 novembre, pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger.