Afrique: COP 27 - L'OMS place la santé au coeur des négociations

Dans un communiqué rendu public, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la COP qui se tient à Charm el-Cheikh, en Egypte, devra aboutir à des progrès sur les quatre objectifs clés que sont l'atténuation, l'adaptation, le financement et la collaboration pour affronter la crise climatique.

La crise climatique continue de provoquer des maladies et de menacer des vies. La santé n'est donc pas épargnée. C'est dans cette optique que l'OMS plaide pour que la santé soit au cœur des négociations décisives de Charm el-Cheikh.

" Le changement climatique rend des millions de personnes malades ou plus vulnérables aux maladies dans le monde entier et la puissance destructrice croissante des phénomènes météorologiques extrêmes touche, de manière disproportionnée, les communautés pauvres et marginalisées. Il est crucial que les dirigeants et les décideurs se mobilisent lors de la COP27 pour mettre la santé au cœur des négociations ", a plaidé le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

Notre santé, indique-t-il, dépend de la santé des écosystèmes qui nous entourent et ceux-ci sont aujourd'hui menacés par la déforestation, l'agriculture et d'autres changements dans l'utilisation des sols, ainsi que par une urbanisation galopante.

Faisant une projection sur les conséquences néfastes du changement climatique, le directeur général de l'OMS révèle qu'entre 2030 et 2050, on s'attend à ce que le changement climatique entraîne près de 250 000 décès supplémentaires par an, dus à la malnutrition, au paludisme, à la diarrhée et au stress lié à la chaleur.

La hausse de la température mondiale entraîne déjà des phénomènes météorologiques extrêmes qui se traduisent par des vagues de chaleur et des sécheresses intenses, des inondations dévastatrices et des ouragans ainsi que des tempêtes tropicales de plus en plus violentes. Avec la combinaison de ces facteurs, les conséquences sur la santé humaine augmentent et vont probablement s'accélérer.

Besoin d'espérer

En dépit des graves conséquences dues aux changements climatiques, le Dr Tedros note qu'il reste une lueur d'espoir, notamment " si les gouvernements agissent dès maintenant pour honorer les engagements pris à Glasgow en novembre 2021 et pour aller plus loin dans la résolution de la crise climatique ".

C'est ainsi qu'il appelle les gouvernements à engager une réduction progressive, juste, équitable et rapide des combustibles fossiles et une transition vers un avenir énergétique propre.

Des progrès encourageants ont également été accomplis en ce qui concerne les engagements en faveur de la décarbonisation et l'OMS appelle à l'élaboration d'un traité de non-prolifération des combustibles fossiles qui permettrait d'éliminer progressivement le charbon et les autres combustibles fossiles nocifs pour l'atmosphère d'une manière juste et équitable. Ce traité représenterait l'une des contributions les plus importantes à l'atténuation du changement climatique.