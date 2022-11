Nigeria: Lille - Adam Ounas : " Avec le recul, jamais je ne signe à Naples "

Débarqué à Lille cet été, Adam Ounas revit et retrouve ses meilleures sensations, sous les ordres de Paulo Fonseca. Après une expérience de cinq ans en Italie (Naples, Cagliari, Crotone avec un prêt à Nice), l'ailier droit de 25 ans est revenu sur ses choix de carrière.

" Avec du recul, jamais je ne signe à Naples. Soit je fais une troisième saison à Bordeaux, soit je signe à l'AS Roma qui me voulait aussi après le départ de Mohamed Salah pour Liverpool. C'est important les choix dans une carrière " , témoigne l'Algérien dans les colonnes de La Voix du Nord.

Prêté par les dirigeants napolitains à Crotone pendant six mois (février à juin 2021), Adam Ounas sent alors qu'il est en train de se perdre : " Quand j'ai découvert la ville, les joueurs, le niveau de l'équipe, j'ai eu une prise de conscience. À Crotone, mon épouse m'a demandé de me réveiller. "

International algérien ayant déjà honoré 21 sélections, le natif de Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) est aussi revenu sur la CAN remportée avec les Fennecs en 2019, son unique trophée remporté : " C'est un moment exceptionnel, car ça faisait 29 ans que nos supporters attendaient cela. On était préparés comme jamais avec un stage sous 40 degrés au Qatar. "

L'ancien Bordelais reste encore émerveillé du retour à Alger : " L'ambiance est grandiose à notre retour. On a mis six heures en bus pour faire les 20 kilomètres entre l'aéroport et le centre-ville. Il y avait quatre millions de personnes qui nous attendaient. Certains dansaient sur l'autoroute. "