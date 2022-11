Ouganda: Combattre l'orgueil et les intérêts égoïstes et vivre une vie pleine d'humilité, de pardon et d'amour mutuel

Kasanga — Cessez de vouloir dominer et discriminer les gens. C'est l'appel que l'évêque du diocèse de Kasese, Mgr Francis Aquirinus Kibira Kambale, a adressé aux catholiques du pays et en particulier à ceux qui exercent des responsabilités politiques, les exhortant à "prendre en charge les demandes de la communauté" pour une véritable transformation socio-économique.

L'occasion était la célébration de la confirmation de plus de 1300 fidèles dans l'église de St. Matia Mulhumba-Ndongo, à qui Mgr Kambale a demandé de ne pas suivre l'orgueil et les intérêts égoïstes qui ne satisfont pas le cœur, mais de vivre une vie pleine d'humilité, de pardon et d'amour mutuel, d'être d'authentiques " soldats de la bonne nouvelle de Jésus-Christ " et de vivre de manière exemplaire en participant aux activités de l'Église, en rejoignant également divers mouvements ecclésiaux.

L'évêque a mis en garde les responsables contre la politisation de tous les aspects de la communauté, soulignant que Dieu a créé les gens à son image dans le but de vivre ensemble, sans distinction de race, de tribu ou d'affiliation politique. "Dieu fait toujours preuve de miséricorde et de pardon envers son peuple", a-t-il déclaré.

L'évêque a également appelé à lutter contre les mariages précoces et à soutenir pleinement l'éducation des jeunes étudiants issus de familles moins privilégiées. Parmi les problèmes critiques de la région, on note en effet une augmentation de la criminalité, également liée au manque d'éducation.

Le pays connaît également une situation d'urgence due à la propagation du virus Ebola, qui enregistre de plus en plus de cas depuis le 20 septembre 2022 (voir Fides 21/10/2022). Selon les autorités sanitaires locales, il y a 132 cas confirmés et 53 décès.