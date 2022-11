Congo-Kinshasa: L'AFD accorde 12 millions d'euros pour appuyer l'autonomisation économique des femmes

Retenez bien ! " Pour Elles " est un nouveau projet qui vient d'être mis en place par le Groupe Agence Française de Développement (AFD) pour appuyer les femmes entrepreneures en République démocratique du Congo.

En République démocratique du Congo, les femmes représentent environ 40% de la population active. Cependant, l'entreprenariat féminin se heurte à de nombreuses contraintes. La France, via l'Agence Française de Développement (AFD) soutient l'autonomisation économique des femmes entrepreneures à travers une subvention de 12 millions d'euros.

En présence de M. Eustache Muhanzi Mubembe, ministre d'Etat, de l'Entrepreneuriat et des Petites et Moyennes entreprises, M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, M. Bruno Aubert, ambassadeur de France en République démocratique du Congo et Mme Safia Ibrahim, directrice de l'Agence Française de Développement (AFD) en RDC, ont signé, ce lundi 31 octobre 2022, un protocole d'accord d'un montant de 12 millions d'euros.

Le projet " Pour Elles : Appui aux femmes entrepreneures" a pour objectif de contribuer à l'autonomisation économique des femmes en RDC, et de participer à la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Cet appui est destiné aux entreprises portées par des femmes dans les provinces de Kinshasa, du Kwilu et du Sud-Kivu, et, à renforcer les acteurs de l'écosystème public-privé qui appuie l'entrepreneuriat féminin. L'intégralité des fonds sera déléguée à l'opérateur Expertise France (EF), coordinateur du projet pour le groupe AFD, avec un ancrage institutionnel auprès des ministères du Genre, Famille et Enfant et de l'Entreprenariat et des Petites et Moyennes Entreprises, qui assureront la co-présidence du comité de pilotage du projet. Ainsi, en marge de cet accompagnement, " le projet servira au renforcement des capacités de l'approche genre des acteurs public-privé, notamment l'Agence Nationale de Développement de l'Entrepreneuriat Congolais (ANADEC), les ministères, les agences, les incubateurs, ou encore les réseaux de femmes entrepreneurs ", a indiqué M. Eustache Muhanzi Mubembe, ministre d'Etat, de l'Entrepreneuriat et des Petites et Moyennes entreprises.

"De 2022 à 2026, 70% du montant serviront à accompagner et à soutenir financièrement les femmes entrepreneures, en tenant compte des difficultés qui ralentissent le développement de leur activité. Les candidates retenues seront sélectionnées à travers un appel à projets, en vue de mobiliser au maximum l'expertise locale disponible et parfois déjà identifiée ", a souligné Mme Safia Ibrahim, directrice de l'AFD en RDC.

Les discriminations envers les femmes, le manque d'éducation, de formation, de financement, le mariage, les grossesses précoces, les activités domestiques souvent incompatibles avec une activité professionnelle, peuvent également représenter un frein à l'accès à l'entrepreneuriat et maintenir ces femmes dans le secteur informel.

L'Agence Proparco, filiale du groupe AFD dédiée au secteur privé, prendra également part à cette initiative à travers l'octroi de garanties aux institutions financières notamment, les garanties EURIZ, qui visent à encourager le financement des PME dans des secteurs d'activité et les segments à fort impact de développement (dont les PME détenues ou dirigées par des femmes), en offrant une couverture à hauteur de 70% du montant des prêts octroyés par les banques.

Pour ceux qui ne le savent pas, l'Agence française de développement contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. Avec sa filiale Proparco, dédiée au financement du secteur privé, et d'Expertise France, le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et résilient. L'AFD construit avec ses partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations du Sud. Ses équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans l'Outre-mer, dans 115 pays et dans les territoires en crise, pour les biens communs. Elle contribue ainsi à l'engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD), soutenant le climat, la biodiversité, la paix, l'égalité femmes-hommes, l'éducation et la santé, pour un monde en commun.