Ile Maurice: MCB Focus | Taux de croissance - 2023 s'annonce difficile !

Si nous avons réussi, tant bien que mal, à garder la tête hors de l'eau cette année, 2023 s'annonce difficile. En effet, annonçant la hausse du taux directeur à 4 % dans un effort pour contrer la poussée inflationniste, la Banque centrale prévient que si les prévisions de croissance devraient être supérieures à 7 % en 2022, le taux devrait redescendre à 5 % en 2023. Dans sa dernière édition de MCB Focus, cette banque prévoit un taux de croissance de 6,2 % pour 2022, principalement menée par le rebond du secteur touristique, mais qui devrait rechuter à 5 % en 2023. La cause ? Une baisse des exportations dans la conjoncture internationale.

L'incertitude économique au niveau mondial se renforce, poussant la Banque mondiale à prédire une récession en 2023, alors que tous les pays sortent l'artillerie lourde pour combattre l'inflation. À Maurice, le Monetary Policy Committee (MPC) de la Banque de Maurice (BoM) a augmenté vendredi, le taux directeur, qui passe à 4 %, dans une tentative de réduire le taux d'inflation, actuellement à 11,9 % en glissement annuel. Si, plus tôt cette année, le Fonds monétaire international (FMI) prévoyait un taux d'inflation de 11,4 % pour 2022, la BoM s'est fixé l'objectif d'un taux d'inflation de 9,5 % pour 2022 et elle tente d'ajuster sa politique monétaire en conséquence. Encore fautil que la roupie puisse aussi regagner en valeur.

En sus de l'inflation, l'inquiétude se porte à présent sur le taux de croissance pour 2023. En effet, dans sa dernière édition de MCB Focus, la banque commerciale prévoit que la croissance en 2023 devrait être d'environ 5 %, contre une prévision de 6,2 % pour 2022. Selon le rapport, le ralentissement économique mondial prévu en 2023, en particulier sur nos principaux marchés d'exportation, devrait freiner la performance économique mauricienne, sans oublier l'impact de nos contraintes locales, dont le manque de maind'œuvre quantitative et qualitative, dans certains secteurs clés. Dans ce contexte, la MCB révise à la baisse ses prévisions de croissance pour 2023, avec une baisse de 50 points de base par rapport à la projection de juillet dernier.

MCB Focus réduit ses projections de croissance pour le secteur manufacturier, plus particulièrement le textile, d'autant que le FMI s'attend à un ralentissement de la croissance du Produit intérieur brut (PIB) et des dépenses privées dans les trois principaux marchés de nos exportations textiles, à savoir, l'Afrique du Sud, les États-Unis et le Royaume-Uni. En 2023, le tourisme devrait aussi être impacté et les arrivées légèrement inférieures à ce qui était initialement prévu, compte tenu du contexte international incertain. Dans l'ensemble, la projection pour la valeur du PIB nominal en 2023 devrait se situer à Rs 593 milliards, soit environ USD 13,1 milliards, toujours inférieur à ses niveaux de 2018 et 2019.

Si les perspectives s'annoncent difficiles pour 2023, l'on devrait voir une meilleure performance de l'économie pour 2022, principalement grâce à la performance du secteur touristique. Le rapport souligne que les prévisions de croissance dans le secteur de l'hébergement et de la restauration ont été revues à la hausse et que le secteur serait directement responsable de plus de 50 % de la croissance économique nationale. En effet, le tourisme nous a rapporté pas moins de Rs 5,9 milliards en août dernier. Résultat, le PIB devrait afficher une valeur de Rs 539 milliards en 2022, soit environ USD 12,3 milliards, contre USD 11,6 milliards en 2021. Cela dit, le PIB reste inférieur d'environ 6 % au niveau de 2019.