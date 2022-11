Ile Maurice: Protocole d'accord à l'UTM - L'apprentissage du design numérique renforcé

Adobe Premiere Pro, Photoshop, Indesign, After Effects : autant de logiciels associés au design numérique, une filière qui a le vent en poupe actuellement et nécessitant une expertise pointue. Dans ce contexte, l'Université de Technologie de Maurice (UTM) et la start-up edVentr ont signé un protocole d'accord en août 2022. Objectif : renforcer la collaboration pour l'apprentissage virtuel et la formation des étudiants à Maurice.

Effectuant un travail commun sur la diffusion des enseignements et qualifications en design numérique, les deux établissements ont consolidé ce partenariat. Une cérémonie de signature officielle a ainsi eu lieu entre Raj Makoond, président du conseil d'administration de l'UTM, le Dr Dinesh Kumar Hurreeram, qui en est le directeur général, et Mudrika Periwal, directrice d'edVentr, institution fondée en 2017 en vue de démocratiser l'éducation pour la rendre numériquement plus accessible et abordable.

Cet accord est principalement orienté sur la formation des étudiants en design numérique et sur l'accès aux certifications correspondantes. Grâce à cette collaboration, les étudiants pourront s'inscrire à des cours et à des certifications professionnelles d'Adobe ainsi que d'Unity Certified User for Artist, Virtual Reality Developer and Programmer.

"Nous proposons du matériel d'apprentissage et des examens de certification provenant des organisations de référence internationale telles que Microsoft, Adobe, Apple, Autodesk, EC-Council, Intuit, Project Management Institute et Unity, entre autres. Notre collaboration avec l'UTM permettra aux étudiants en design et en réalité virtuelle d'obtenir une certification d'Adobe et d'Unity", explique Mudrika Periwal. Dans le cadre de ce protocole d'accord, les étudiants inscrits à l'UTM profiteront de prix préférentiels pour les examens proposés par edVentr.

Palette de cours

Pour sa part, le Dr Dinesh Kumar Hurreeram a évoqué la palette de cours proposés par edVentr, notamment en compétences commerciales et administratives, les matières industrielles actuelles et du futur, dont la blockchain, la gestion de projet, la cybersécurité entre autres, ainsi que la conception graphique, le développement de sites Web et de jeux. Parallèlement, fait-il ressortir, des cours abrégés reconnus incluant les Photoshop Essential Skills, Illustrator Essential Skills, InDesign Essential Skills, Premiere Pro Essential Skills et After-Effects Essential Skills sont disponibles à l'UTM.

"Fort de la prévalence croissante de la technologie dans un monde post-pandémique, les certifications d'edVentr permettront aux étudiants de l'UTM de renforcer leurs compétences professionnelles et de poursuivre leur formation en design numérique. Notre but est de rapprocher les besoins de ce secteur et ceux du monde universitaire en améliorant les qualifications informatiques des étudiants du pays. Cela augmentera également l'employabilité des diplômés grâce à ces certifications reconnues par l'industrie", a déclaré le Dr Dinesh Kumar Hurreeram.