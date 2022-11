Congo-Kinshasa: Feuille de route de Luanda - Kigali ne rassure pas Kinshasa !

La signature de Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, se trouve bel et bien au bas du " Communiqué final " ayant sanctionné la Tripartite Angola-RDC-Rwanda, tenue le 5 novembre à Luanda. Elle côtoie celles de ses collègues Christophe Lutundula Apala, vice-Premier ministre et ministre congolais des Affaires Etrangères, et Tete Antonio, ministre

angolais des Relations Extérieures.

N'eut été le fâcheux précédent de la Tripartite des 20 et 21 juillet de l'année en cours à Luanda, entre les présidents angolais Joao Manuel Conçalves Lourenço, congolais Félix Antoine Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, on aurait pu croire à l'engagement effectif du régime de Kigali de rouler pour la fameuse " désescalade " entre la RDC et le Rwanda. En effet, si Kagame avait tenu parole, en faisant

retirer ses marionnettes du M23 de Bunagana et en les obligeant de déposer les armes, tel qu'exigé dans la " Feuille de route de Luanda ", la partie Est du territoire congolais aurait déjà retrouvé la paix dont ont grandement besoin ses filles et fils.

Ainsi donc, les conditions du réchauffement des relations bilatérales entre Kinshasa et Kigali seraient largement réunies, de même que celles d'une cohabitation pacifique. Malheureusement, Paul Kagame avait abusé de la bonne foi de ses homologues Joao Lourenço et Félix Antoine Tshisekedi, en optant pour la conquête de nouvelles localités congolaises au-delà de Bunagana.

Kinshasa a compris le jeu du pouvoir en place à Kigali, à savoir faire diversion à travers une fausse adhésion à la " Feuille de route de Luanda " et au " Processus de Nairobi ", pendant que ses troupes, coiffées de la casquette du M23, cherchent à mettre militairement à genoux celles des FARDC.

Les observateurs pensent que tout en souscrivant aux offres de médiation en provenance de ses homologues Joao Lourenço dans le cadre de la CIRGL (Conférence Internationale sur le Région des Grands Lacs) et William Ruto du Kenya, pour le compte de la Communauté de l'Afrique de l'Est, le Chef de l'Etat gagnerait beaucoup à consolider l'option de la mobilisation générale des jeunes congolais en vue de la défense de la patrie par les armes. L'option diplomatique ayant montré ses limites, ainsi qu'il l'a démontré noir sur blanc dans son message du 03 novembre 2022 à la Nation, le peuple congolais n'a plus d'autre choix que sa participation à une grande campagne militaire de " libération " du pays par la force.

C'est l'unique alternative, pense-t-on, qui reste au pays pour contraindre Kigali à ne plus tergiverser dans la mise en œuvre de la " Feuille de route de Luanda " et du " Processus de Nairobi ", qui ont tous deux un point commun : le cessez-le-feu, le dépôt des armes par les militaires rwandais déguisés en combattants du M23, leur retrait immédiat des positions qu'ils occupent sur le territoire congolais, etc. D'accord avec la énième Tripartite de Luanda mais prudence !

LP

COMMUNIQUÉ FINAL DE LA RÉUNION TRIPARTITE DES MINISTRES DES RELATIONS EXTÉRIEURES/AFFAIRES ETRANGERES DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA, DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA

1. À l'invitation du Gouvernement de la République d'Angola, une Réunion Tripartite des Ministres des Relations Extérieures/des Affaires Étrangères de la République d'Angola, de la République Démocratique du Congo (RDC) et de la République du Rwanda s'est tenue le 5 novembre 2022, à Luanda, au siège du Ministère des Relations Extérieures, dans le cadre de la médiation de la République d'Angola visant d'une part, le réchauffement des relations bilatérales à la

suite de leur détérioration émanant de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC et d'autre part, le rétablissement d'un climat de confiance entre les deux pays.

2. Cet événement s'est déroulé sous la médiation de Son Excellence l'Ambassadeur Téte Antônio, Ministre des Relations Extérieures de la République d'Angola et Président en exercice du Comité Régional Interministériel de Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), et avec la participation de Son Excellence Christophe Lutundula Apala Pen'Apala, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères de la République Démocratique du Congo et de Son Excellence Vincent Biruta, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale de la République du Rwanda.

3. En prélude à la Réunion Ministérielle Tripartite, Son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola et Président en exercice de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) a accordé une audience conjointe aux Ministres des Relations Extérieures/des Affaires Étrangères de la République d'Angola, de la République Démocratique du Congo et de la République du Rwanda.

4. L'objectif principal de la Réunion Ministérielle Tripartite, précédée de la Réunion Conjointe des Services de Renseignement Extérieur et de sécurité Militaire, était de relancer le dialogue entre les autorités de la République Démocratique du Congo et de la République du Rwanda, et de reprendre le processus de mise en oeuvre

de la Feuille de Route de Luanda, du 6 juillet 2022.

5. À l'issue des travaux, les Ministres ont convenu de ce qui suit:

a) Le maintien du dialogue politique entre les autorités de la République Démocratique du Congo et .de la République du Rwanda comme moyen de résolution de la crise politique entre les deux pays frères.

b) La définition d'un calendrier pour accélérer la mise en oeuvre de la Feuille de Route ci-dessus et les engagements pris par les parties dans le cadre de la Réunion de la Commission Mixte Permanente entre la République Démocratique du Congo et la République du Rwanda, tenue à Luanda les 20 et 21 juillet 2022.

c) Le déploiement immédiat du Mécanisme de Vérification Ad-Hoc à Goma, en RDC.

6. Les Chefs des Services de Renseignement poursuivront les discussions à l'effet de réaliser ce qui précède au point 5.

7. Les Ministres se sont engagés à poursuivre les efforts pour une évolution encourageante sur le terrain et à préparer le prochain Sommet Tripartite.

8. La Réunion Tripartite a envisagé la tenue de réunions de coordination à tous les niveaux entre le Processus de Luanda et le Processus de Nairobi, et a demandé à la médiation de prendre les contacts nécessaires à cet effet.

9. Les Ministres des Affaires Étrangères de la République Démocratique du Congo et de la République du Rwanda ont remercié le Gouvernement et le peuple angolais. Ils ont exprimé leur gratitude à Son Excellence Joào Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola et Président en exercice de la CIRGL, pour sa disponibilité et son engagement. Ils lui ont transmis le message de ses homologues de la RDC et du Rwanda qui lui ont renouvelé leur confiance en sa médiation.

Luanda, le 5 novembre 2022.

Pour la République Démocratique du Congo S.E. Christophe LUTUNDYLA APAPA Pen'APALA Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères

Pour la République du Rwanda S.E. Vincent BIRUTA,

Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

Pour la République d'Angola (Médiation)

SE Embaiwador Téte Antonio,

Ministre des Relations Extérieurs et Président en exercice do Comité

Régional Interministériel da CIRGL