Ile Maurice: Les films d'Harrikrishna Anenden aux cinémas Star

Faisons honneur aux films mauriciens, plus particulièrement à ceux du réalisateur Harrikrishna Anenden. Deux de ses films, Le Sari et Le Voile de Draupadi , inspirés des écrits de son épouse, la célèbre romancière mauricienne Ananda Devi, seront projetés pendant toute une semaine dans les cinémas Star. Les projections se tiendront ainsi du 9 au 16 novembre.

Avec Le Sari, ce film documentaire dont le concept, le script et la narration portent la signature d'Ananda Devi, le réalisateur nous entraine en Inde sur les pas de la confection du sari. Si on s'extasie aisément devant la splendeur du sari, derrière ces entrelacements de fils d'or et colorés se dessinent une tout autre histoire, celle du quotidien de ces hommes et de ces femmes qui travaillent dans de pauvres conditions, dont la santé est mise en danger par la teinture des fils. Le réalisateur et son épouse vont à la source même, jusqu'au ver à soie. On suit le tisseur Kandasamy Balaji, qui vit à Kanchipuram au Tamil Nadu, alors qu'il reçoit une commande d'un sari de mariage. Commence alors un travail acharné qui va mobiliser toute la famille. Au final, un sari magnifique et une somme d'argent qui ne reflète pas la valeur de ce labeur.

Présenté en avant-première à Maurice en janvier dernier, Le Voile de Draupadi, inspiré du roman éponyme d'Ananda Devi, raconte l'histoire d'Anjali. La jeune femme a le cœur déchiré car son unique fils, Wynn, est entre la vie et la mort. Dev, son époux, poussé par sa famille, lui demande alors un ultime sacrifice : de participer à la marche sur le feu. Elle qui ne croit pas en ces diktats religieux est confrontée à un choix terrible. Le spectateur assiste alors aux tribulations qui agitent Anjali.

Si les traditions sont belles et font partie de notre culture, elles exigent parfois de nous de profondes remises en question. Le Sari ou encore Le Voile de Draupadi vont au-delà du regard superficiel et nous invitent à un plongeon dans ce qui est caché, dans les soubresauts de l'âme humaine. Qu'exige de nous le respect de ces traditions ? Pouvons-nous y passer outre et qui en profite ? Autant de questionnements que portent en filigrane ces films. Ils seront projetés à 18 heures et 21 heures aux cinémas Star de Bagatelle et de La Croisette et à 18 heures au Cinéma Star du Caudan.