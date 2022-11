Congo-Kinshasa: COP27 - L'UNILU en Egypte pour défendre la position de la RDC sur le réchauffement climatique

L'Université de Lubumbashi (UNILU) conduite par son recteur Gilbert Kishiba, est représentée à la COP27, en appui à la délégation de la RDC, pour consolider sa position sur le réchauffement climatique à cette conférence dont le coup d'envoi a été donné dimanche 6 novembre à Sharm El Sheik, en Egypte.

Pour le recteur Gilbert Kishiba, entant qu'institution scientifique, l'UNILU va défendre la position de la RDC notamment en matière de réchauffement climatique.

" Nous allons à la COP 27, comme bien d'autres scientifiques, continuer le plaidoyer en rapport notamment avec ce qui avait été produit et proposé à l'humanité à Yangambi(Tshopo) et à Kinshasa pour le compte notamment de juste compensation et de contrepartie du fait de l'importance de séquestration de carbone et de la disponibilité de la RDC pour pourvoir en forêt et autre protection des écosystèmes et biodiversité par rapport au réchauffement climatique ", a déclaré le recteur Gilbert Kishiba, recteur de l'UNILU.

La COP est la réunion annuelle des Etats pour fixer les objectifs climatiques mondiaux.