Afrique: Enseignement supérieur et recherche scientifique- La 21ème édition du concours d'agrégation des sciences de santé du CAMES ouvre à Abidjan

Le Premier Ministre Patrick Achi a présidé, ce 07 novembre à Abidjan, la 21ème édition du concours d'agrégation des sciences de la santé du Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (Cames). 396 candidats venus de 13 pays africains seront évalués au cours de cette édition. A-t-on appris de sources officielles à Abidjan.

A l’occasion, le chef du gouvernement ivoirien a dit que « la Côte d'Ivoire rayonne de fierté et d'honneur en accueillant ce rendez-vous scientifique de haut niveau du Cames. Je remercie très sincèrement le Cames pour ce choix et cette confiance portée à la Côte d'Ivoire. Cela traduit l'attention constante que nous portons à la question de l'éducation, du savoir et de l'excellence à tous les niveaux du cursus scolaire »

Pour le Chef du gouvernement, le développement durable des pays africains est conditionné, d'une part par la disponibilité d'une expertise médicale de pointe formée au sein des structures d'enseignement supérieur et de recherche en sciences de la santé, et d'autre part, par l'accès équitable des populations aux soins et aux prestations.

Il a précisé de ce point de vue, indiqué que le Cames est l'institution unique qui constitue un cadre naturel d'évaluation des Africains par des Africains dans le respect des « meilleurs standards internationaux d'éthique et de déontologie ».

Patrick Achi a annoncé l'ouverture prochaine de deux nouvelles unités de formation et de recherche en sciences médicales au sein des universités de San Pedro et de Korhogo.

A noter qu’au cours de cette cérémonie, le Chef du gouvernement ivoirien a été décoré dans l'ordre international des palmes académiques du Cames pour sa haute contribution au développement du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.