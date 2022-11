Burkina Faso: Conseil provincial de la jeunesse de la Kossi - Des jeunes exigent le renouvellement du bureau

Depuis quelques mois, des jeunes élèvent la voix pour réclamer un renouvellement du bureau du Conseil provincial de la Kossi. Ils reprochent au président en exercice d'être dans l'illégalité au regard de son âge avancé et de l'expiration de son mandat.

Le sujet a longtemps alimenté les débats sur les réseaux sociaux au point que les autorités locales ont eu vent de la situation. C'est ainsi que le directeur provincial en charge de la jeunesse de la Kossi, Doubassin Dembélé, a pris le dossier en main. Il a convoqué les deux parties le 3 novembre 2022. Si au terme de la rencontre certains participants nous ont confié leur satisfaction, d'autres nous ont fait savoir que leur satisfaction ne dépend que du renouvellement effectif du bureau en question.

Lisez plutôt !

"Nous avons constaté que le Conseil provincial de la jeunesse de la Kossi (CPJ) est dirigé par une seule personne avec son clan et ses amis. De plus, nous avons cherché sans succès à avoir des preuves qu'un bureau a déjà été mis en place. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'élever la voix pour exiger la mise en place d'un bureau qui tient compte de toute la jeunesse de la Kossi", a expliqué l'un des contestataires, Soumaila Dama, président de l'Association nouvelle vision et défis de Nouna. Il a ajouté que de nombreux jeunes sont dans la même dynamique que lui pour que le renouvellement soit effectif dans un bref délai.

Lorsque le directeur provincial de la jeunesse dans la Kossi a eu vent de la situation, il a décidé d'organiser une réunion entre les deux parties afin de résoudre la crise. Les débats ont été houleux mais ont permis aux uns et aux autres de s'expliquer et de tendre vers un dénouement de la grogne. En effet, l'occasion a été donnée au président en exercice du CPJ Kossi, Moussa Sangaré, de donner les raisons du blocage du renouvellement du bureau qui devrait avoir lieu depuis l'année 2021. " Le problème n'est pas à mon niveau.

Il y a jusqu'à quatre (4) régions du pays qui sont dans cette situation de difficulté pour renouveler leurs instances. Sinon, le bureau national a instruit que les bureaux régionaux et provinciaux soient renouvelés et cette dynamique est en cours mais il y a quelques difficultés. Néanmoins, nous travaillons à le faire d'ici à fin décembre 2022 ", a-t-il dit. Il a saisi l'occasion pour expliquer le processus d'adhésion des associations au Conseil national de la jeunesse ainsi que le processus de renouvellement des instances au niveau provincial.

"Je suis satisfait des échanges car j'ai reçu beaucoup d'informations. J'ai surtout retenu que le président du CPJ de la Kossi n'est pas le problème", a dit Dieudonné Fankani, président de l'Association des jeunes leaders de Nouna. Celui-ci espère que le délai de fin décembre pour le renouvellement du bureau sera respecté. C'est aussi le cas pour Kassoum Traoré, Président de l'association Barka. " Le président du CJP a donné une explication bien détaillée et d'autres participants ont développé des idées claires durant la rencontre. Tout ce que je souhaite, c'est que le renouvellement se tienne dans un bref délai ", a-t-il ajouté.

Cependant, le président de l'Association nouvelle vision et défis n'a pas trouvé une entière satisfaction à l'issue de la rencontre. "Certes fin décembre a été communiqué comme délai pour la mise en place d'un bureau conforme, mais il convient de rappeler que le président en exercice est dans l'illégalité totale. Nous allons entrer en contact avec le bureau régional de la Boucle du Mouhoun ainsi que le bureau national pour que la situation soit réglée le plus vite possible pour le bonheur de la jeunesse de la Kossi", projette-t-il.