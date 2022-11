Mali: 19 mois de captivité au Mali pour le journaliste français Olivier Dubois

Il y a 19 mois tout juste, ce mardi 8 novembre 2022, Olivier Dubois était enlevé et pris en otage au Mali. Ce journaliste français, qui travaille notamment pour Libération, Le Point et Jeune Afrique, était en reportage à Gao, où il devait interviewer un cadre du Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (Jnim). Il est depuis retenu en otage, et est apparu dans deux vidéos, deux preuves de vie, dans lesquelles il explique lui-même être aux mains de ce groupe lié à al-Qaïda au Maghreb islamique.

Les autorités françaises ont assuré il y a peu à sa famille qu'Olivier se portait bien et qu'elles restaient mobilisées pour tenter d'obtenir sa libération. C'est aussi ce qu'ont affirmé à plusieurs reprises les autorités maliennes. Dans l'attente de son retour, RFI propose à sa famille, chaque 8 du mois, d'adresser des messages à Olivier Dubois. Dans l'espoir qu'il puisse les entendre, là où il se trouve, ce qu'il avait lui-même confirmé dans la dernière preuve de vie transmise par ses ravisseurs, en mars 2022.

Nous n'oublions pas non plus notre confrère malien Moussa M'Bana Dicko, enlevé le 18 avril 2021 dans le centre du pays. Une pensée également pour tous les autres otages, qu'ils soient journalistes ou non, détenus au Mali ou ailleurs.

Mon amour, j'espère que là où tu es, tu vas bien. Moi, je tiens fort. Octobre et toujours particulier pour toi. C'est le mois de celui qui t'a fait découvrir le voyage, même dans le ciel, sois sûr qu'elle continue de veiller sur toi et qu'il est fier de toi et de ta force. Tu dois penser à beaucoup de choses, mais on ne change pas le passé. On apprend et on avance. Moi aussi, j'ai beaucoup appris. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'avancer à tes côtés jusqu'à la fin de ta vie. Je t'aime plus que tout. Ne lâche rien mon amour, nous avons besoin de toi à la maison.

Déborah Al Hawi Al Masri, compagne d'Olivier Dubois, et les enfants d'Olivier Dubois

Mon fils, parce que le vrai désespoir, c'est l'indifférence, depuis maintenant 19 mois, nous faisons tout pour que ton sort actuel ne soit pas oublié. Notre détermination à informer les citoyens de ce que tu vis et à solliciter les hauts décideurs pour toi continue. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu sais pour moi, ton absence est difficile, beaucoup trop longue. Toutes mes pensées et mon affection pour toi, mon fils. Garde espoir, je t'embrasse.

Comme on le dit, pas de nouvelles. Bonne nouvelle, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Mais quel crédit apporter à ce vieil adage, alors que toi, Olivier Dubois, tu es captif depuis maintenant 19 mois. Comment ne pas se soucier de te savoir dans le sable enlisé ? Comment ne pas s'alarmer au quotidien lorsque ta Libération n'a toujours pas été énoncée ? Comment ne pas être tourmenté lorsque, depuis le 13 mars 2022, aucune nouvelle vidéo de toi n'a été diffusée ? Comment et quand rentreras-tu en France ? Maman, Benjamin, des milliers de citoyens et moi, nous attendons toujours la réponse à cette question posée au président de la République depuis l'été. Où que tu sois, j'espère que par RFI, tu recevras toutes mes pensées.

Salut Olivier, c'est avec un plaisir constant que je te fais parvenir ce court message qui je pense te fera un immense plaisir. De notre côté, les jours passent, mais nous pensons que cela nous rapproche de ta libération. Toute la famille pense beaucoup à toi, nous t'attendons avec beaucoup d'espérance. Je te dis à bientôt et reviens-nous en forme. Ton père qui t'aime.