Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Novembre 2022

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Le capitaine Traoré à Djibo

Pour sa première sortie officielle à l'intérieur du pays, le président Ibrahim Traoré a choisi Djibo, ville sous blocus des groupes jihadistes. En tenue de guerre, le capitaine Ibrahim Traoré s'est rendu, samedi 05 novembre 2022, sur la ligne de front pour « porter du réconfort » aux soldats basés à Djibo (nord), qui ont subi une attaque jihadiste le 24 octobre 2022, rapporte la Présidence du Faso, ce lundi en début de soirée. L'attaque revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) avait coûté la vie à 10 soldats, selon l'armée qui avait affirmé avoir tué au moins 18 terroristes. « Félicitations pour le travail abattu, beaucoup de courage pour la suite », a dit le capitaine Traoré au personnel du 14e Régiment interarmes de Djibo avec qui il a échangé sur les conditions de travail avant de leur demander de garder le cap. « Partout où le devoir va nous appeler, partout où les populations auront besoin de nous, nous irons. Nous allons reconquérir tout le territoire », a soutenu le Capitaine Ibrahim Traoré, kalachnikov en bandoulière. (Source : Apa)

Côte d'Ivoire : Migration - Plaidoyer de la société civile

Selon Apa, la société civile a diligenté une étude sur les enjeux de la migration dévoilée lors d'un Forum des organisations de solidarités internationales issues des migrations (Forim), à Abidjan.Les résultats de cette étude ont été présentés lundi par Mme Mariam Doukouré, consultante et représentante de la Convention de la société civile de la Côte d'Ivoire (Csci). L'organisation, au regard des enjeux, veut collaborer avec l'Etat dans l'élaboration de sa politique sur l'immigration. La Convention de la société civile ivoirienne (Csci), dans l'optique de constituer une référence dans la politique d'élaboration du cadre migratoire en Côte d'Ivoire, a initié avec ses partenaires une cartographie des Organisations de la société civile ivoirienne (Osc) exerçant sur le territoire.

Guinée : Procès 28 septembre 2009- Les révélations continuent

C'est un témoignage teinté d'amertume et de regret. A la barre du tribunal criminel de Dixinn, dans le cadre du procès en cours du 28 septembre 2009, Cécé Raphaël Haba, l'un des témoins oculaires de la tentative d'assassinat qui a visé le président Moussa Dadis Camara le 03 décembre 2009 au camp Koundara, a fait des révélations. A l'époque garde de corps direct du Commandant Aboubacar Diakité dit Toumba, monsieur Haba dit être le principal sauveur du chef de la junte d'alors. Au lieu de reconnaître sa bravoure regrette-t-il, il a été peint en noir. Et, l'acte qu'il a déploré et qui continue à le ronger, c'est le fait d'attribuer son acte héroïque à Makambo Loua qui n'en était rien. Le militaire pasteur raconte l'incident tragique. (Source : africaguinee.com)

Mali : Insécurité alarmante à Gao- Des travailleurs de la région arrêtent tout

Les travailleurs de la région de Gao, réunis au sein des centrales syndicales UNTM, CSTM et CDTM, ont choisi les journées de mardi 08 et mercredi 09 novembre 2022 pour observer un arrêt de travail de 48 heures sur l'étendue de la région de Gao ; ceci, en guise de protestation et de dénonciation de la situation dégradante de la situation sécuritaire de la région. Cette décision, les trois centrales syndicales l'ont signifiée par une lettre adressée au gouverneur de la région, suite à leur assemblée générale tenue le dimanche 06 novembre 2022 à la Bourse du Travail de Gao. (source :abamako.com)

Niger : Politique- Ouverture à Niamey de la réunion conjointe des ministres de l'industrie de l'Ua

Le Premier Ministre, Ouhoumoudou Mahamadou a présidé, le lundi 7 novembre 2022 au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, la cérémonie d'ouverture de la réunion des ministres de de l'industrie et de la diversification économique de l'Union Africaine (Ua) en prélude au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Ua qui se tiendra à Niamey du 20 au 25 novembre 2022.Cette rencontre vise à identifier les obstacles à l'industrialisation du Continent ainsi que les leviers permettant de stimuler les processus d'industrialisation afin de proposer aux Chefs d'Etat et de Gouvernement, des solutions concrètes en droite ligne avec le Plan de développement industriel Africain.( Source : aniamey.com)

Sénégal : Diplomatie- Un général guinéen chez Macky Sall

Le Général Abdoulaye Keita, Inspecteur général des armées guinéennes a rencontré le président sénégalais Macky Sall, en marge du Forum de Dakar. Selon Jeune Afrique, l'entrevue a eu lieu le 28 octobre dernier dans la nuit. L'émissaire de Mamady Doumbouya a délivré à Macky Sall un « message d'apaisement », selon nos confrères. À son arrivée à Dakar, le général Keïta avait initialement demandé une entrevue avec la ministre des Affaires étrangères sénégalaise Aissata Tall Sall, mais il s'est finalement entretenu directement avec Macky Sall.

Centrafrique : Carburant-Les vendeurs d'essence à la sauvette prospèrent

Sur l'avenue Boganda, la station d'essence Tradex est déserte, seule une chèvre erre entre les pompes à sec: à Bangui, la capitale de la Centrafrique, plusieurs stations ne sont plus approvisionnées depuis parfois sept mois et les vendeurs de carburant à la sauvette prolifèrent. A quelques mètres de cette station d'ordinaire très fréquentée, Princia Omah, 18 ans, arrange ses bouteilles remplies d'essence et de fioul à l'abri d'un parapluie multicolore qui la protège d'un soleil ardent. « Ce sont les conséquences de la guerre en Ukraine et les difficultés d'acheminement des hydrocarbures car le pays n'a pas d'ouverture sur la mer », explique à l'Afp Ernest Fortuné Batta, directeur général de la Société centrafricaine de stockage des produits pétroliers (Socasp).

Tchad : Vie des partis politiques- L'opposant Succès Masra a quitté le pays

Selon Rfi, l'opposant Succès Masra a fui le territoire après le bain de sang du 20 octobre. Suite aux violences qui ont officiellement fait une cinquantaine de morts et près de 300 blessés, le président du parti Les Transformateurs est entré dans la clandestinité, avant de finalement décider de sortir du territoire. Depuis quelques jours déjà, Succès Masra n'est plus au Tchad. Après la journée sanglante du 20 octobre, la communauté internationale a craint pour sa vie. « Nous avons dit aux autorités qu'il avait droit à un procès équitable, mais que son intégrité physique devait être préservée quoi qu'il arrive. Nous avions aussi peur d'une décision isolée et que quelqu'un l'exécute », confie un diplomate.

Rdc : Kanyaruchinya- Les déplacés fuient l'avancée du M23 …

Dans l'est de la République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de personnes continuent de s'entasser à Kanyaruchinya, aux portes de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Tous ont fui l'avancée des rebelles du M23 qui contrôlent une partie du territoire du Rutshuru. Les conditions de vie des déplacés sont déplorables et certaines maladies contagieuses comme la rougeole ou le choléra sont apparues. Dans le centre de santé local, l'affluence a explosé depuis deux semaines. Les humanitaires de Médecins sans frontières (MSF) passent parmi les déplacés pour repérer les cas graves ou contagieux. La plupart sont envoyés au centre de santé de Kanyaruchinya, là où l'ONG travaille en partenariat avec les autorités sanitaires congolaises. (Source : Rfi)