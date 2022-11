Afrique: " Tunisia Africa Business Meetings " - La 2ème édition prévue les 6 et 7 décembre 2022 à Tunis

Les rencontres d'affaires "Tunisia Africa Business Meetings 2022", se dérouleront les 6 et 7 décembre 2022 à Tunis, la capitale tunisienne, et ce sous l'égide du Ministère du Commerce et du Développement des exportations.

"Évènement majeur dans le réseautage d'affaires et de partenariat en Afrique, la deuxième édition de " Tunisia Africa Business Meetings " vise à générer près de 1000 contacts d'affaires à travers la participation de 200 entreprises tunisiennes et 100 opérateurs économiques provenant de 20 pays de l'Afrique Subsaharienne ", lit-on dans un communiqué de presse transmis au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Selon la même source, ces rencontres couvriront plusieurs secteurs porteurs dont principalement : l'agroalimentaire, les industries mécaniques et électriques, l'habillement, l'industrie pharmaceutique, les matériaux de construction et les travaux publics, les services de la santé, de l'éducation, de la formation et des technologies de la communication et de l'information.

Outre les rencontres B to B, une séance plénière, des workshops et des visites d'entreprises meubleront le programme de l'évènement.

"Tunisia Africa Busines Meeting " ambitionne d'apporter sa contribution aux efforts déployés pour l'intégration économique africaine et le développement des échanges intra-africains dans un cadre de plus en plus favorable notamment suite à l'entrée en vigueur de la Zlecaf et l'adhésion de la Tunisie à la Comesa. Les hommes d'affaires sénégalais intéressés à prendre part à cet évènement interafricain, sont invités à contacter, avant le 10 novembre 2022, le Centre de promotion des exportations Cepex ", ajoute le communiqué.