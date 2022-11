Seychelles: Les Seychelles accueilleront la "Non-Toxic 2023 - Ocean Safe Sun Cream Conference" pour les hôtels et les commerçants

Tourism Seychelles s'associe à STORY Seychelles, un hôtel cinq étoiles, et à People4Ocean pour organiser une conférence "Non-Toxic 2023 - Ocean Safe Sun Cream" pour les hôtels et les commerçants de l'océan Indien en mars de l'année prochaine afin de résoudre ce problème mondial.

Selon un communiqué de presse publié lundi, l'événement a été annoncé au World Travel Market de cette année à Londres et aura lieu au STORY Seychelles, un complexe environnemental de premier plan situé dans au nord de Mahé à Beau Vallon.

Il y aura des conférenciers du monde entier et des experts sur la composition chimique des produits. Le sujet comprendra également les problèmes d'étiquetage trompeur des produits revendiquant des références de sécurité océanique et les dommages que ces produits causent à la vie marine autour des hôtels.

L'objectif principal de la conférence sera l'éducation du marché et les conseils sur la façon d'améliorer l'offre aux clients afin de réduire l'impact humain sur l'écosystème marin de l'hôtel.

De plus, réduire les déchets plastiques en examinant les options compostables et biodégradables par opposition aux options recyclées, car la plupart des pays insulaires ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour recycler les bouteilles en grande quantité.

Le communiqué indique que 10 des principaux hôtels verts des Seychelles ont déjà donné leur accord.

Les hôtels comprennent des leaders mondiaux du luxe tels que Six Senses, North Island, STORY Seychelles, Raffles et Maia, tous réputés pour être à l'avant-garde de la lutte pour réduire leur impact sur leur environnement local et désireux d'être 100% durables dans toutes leurs pratiques.

Les autres hôtels participants sont Bird Island, Fregate Island, Fishermans Cove Seychelles, Hotel L'Archipel sur Praslin et Alphonse Island Seychelles.

Ces hôtels " ajoutent maintenant la marque mondiale de crèmes solaires non polluantes People4Ocean à leur offre aux clients, leur offrant ainsi la possibilité d'essayer et d'acheter ces produits étonnants qui non seulement protègent entièrement toute la vie marine, mais offrent à l'utilisateur une protection solaire primé et une expérience de qualité d'un spa", ajoute le communiqué.

People4Ocean, l'une des principales voix luttant contre le problème des crèmes toxiques et les dommages qu'elles causent aux habitats marins menacés, se félicite du partenariat avec les stations balnéaires des Seychelles pour offrir à leurs clients une chance d'essayer les produits et de faire un choix pour protéger pleinement la vie marine aux Seychelles.

La crème solaire People4Ocean a été créée aux Seychelles en 2014 par une équipe de biologistes marins soucieux de l'impact des crèmes solaires traditionnelles sur les récifs coralliens. C'est un produit 100% naturel, contrairement à la plupart des crèmes solaires qui contiennent des ingrédients nocifs pour la santé et toxiques pour l'environnement, comme l'oxybenzone.