Ghana: Alidu Seidu rêve d'une Coupe du monde avec les Black Stars

L'international ghanéen, le défenseur Alidu Seidu évoque son " rêve " de Coupe du monde.

Devenu un titulaire indiscutable au Clermont Foot, Alidu Seidu a récemment prolongé jusqu'en 2027 le contrat qui le lie au club auvergnat. Devenu international ghanéen en juin dernier, le défenseur de 22 ans a connu une ascension rapide. " C'est vrai que ça a été très très vite pour moi, reconnaît l'ancien pensionnaire de l'Académie Jean-Marc Guillou dans un entretien accordé à RFI.

Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais 'ok, je vais arriver en Europe, découvrir un pays, un club et ça va aller tout doucement'. Et aujourd'hui, je passe de remplaçant à titulaire puis je suis en sélection. Ce n'est que du bonheur... Il y a de grands grands joueurs qui n'ont pas eu la chance de faire la Coupe du monde. C'est le rêve de tout footballeur sur terre. "

Alors que les Black Stars affronteront le Portugal (24 novembre), la Corée du Sud (28 novembre) et l'Uruguay (2 décembre), Alidu Seidu se montre reconnaissant envers Otto Addo, le sélectionneur qui a fait appel à lui." C'est un coach qui veut jouer et qui veut montrer qu'on est capable de le faire face à tout le monde, même face aux grands pays de foot. On a récemment joué contre le Brésil (défaite 3-0, ndlr).

C'est vrai que les Brésiliens ont une bonne équipe. Fraichement, ce match nous a mis dans le bain, ça nous a réveillés, ça nous a montrés le haut niveau ", ajoute le polyvalent défenseur, qui a comme tous ses compatriotes souligné de traits épais la troisième rencontre de poule. " C'est vrai que l'Uruguay a marqué l'histoire du football au Ghana. Là-bas, tout le monde attend ce match. " Rendez-vous est pris.