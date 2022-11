Algérie: Création d'une commission scientifique chargée du suivi et de l'accompagnement des fédérations sportives

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag a annoncé, dimanche soir, la création d'une commission scientifique nationale constituée de près de 14 docteurs et professeurs chargés du suivi et de l'accompagnement de toutes les fédérations sportives et des préparatifs de leurs sélections, dans le cadre d'une approche scientifique adoptée par le secteur pour réaliser les résultats escomptés des prochaines échéances sportives.

"Le secteur de la jeunesse et des sports a adopté une approche scientifique, à l'instar du reste des Etats du monde. Nous avons, ainsi, créé une commission nationale qui comprend près de 14 docteurs et professeurs chargés du suivi et de l'accompagnement de toutes les fédérations sportives et des préparatifs de leurs sélections, en vue de réaliser les résultats escomptés des prochaines échéances sportives", a indiqué le ministre dans son allocution d'ouverture, lors de sa réponse aux interrogations des membres de la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Pour le représentant du gouvernement, cette commission "créée après les résultats catastrophiques des Jeux olympiques de Tokyo 2020, prendra en charge tous les détails des préparatifs des sélections nationales aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. L'approche du secteur de la jeunesse et des sports a changé et il y a une volonté politique de l'accompagner en vue de lui permettre d'atteindre les résultats escomptés".

"Plusieurs échéances sportives importantes nous attendent, à l'instar des JO de Paris 2024, et sommes de ce fait dans l'obligation de réaliser des résultats honorables. Le budget réservé aux préparatifs des sélections nationales a grimpé de 500 millions de DA en 2022, à 900 millions de DA en 2023 (...) comme l'a affirmé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, après les Jeux méditerranées organisés l'été 2022 à Oran", a ajouté le ministre.