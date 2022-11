Algérie: Réunion interministérielle des ministres de l'UA chargés de l'Industrie - Zaghdar à Niamey

Alger — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a participé, lundi dans la capitale Niamey (Niger), aux travaux de la réunion interministérielle des ministres de l'Union africaine (UA) chargés de l'Industrie, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion interministérielle intervient en prélude du Sommet de l'UA, prévu en novembre au Niger, sous le slogan "industrialiser l'Afrique : un engagement renouvelé pour une industrialisation et une diversification économique inclusives et durables", précise le communiqué.

Le Premier ministre et chef du Gouvernement du Niger, Ouhoumoudou Mahamadou a présidé l'ouverture de la réunion, en présence de la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes, Mme Gourouza Magagi Salmou, du représentant du Directeur général l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), du Commissaire de l'Union africaine (UA) au commerce, à l'industrie et au tourisme, Albert Muchanga et de nombre de responsables de développement au sein d'organisations internationales.

Cette réunion préparatoire vise à définir le respect par les Etats africains de l'agenda 2063 et au plan 2030 pour les objectifs de développement durable offrant à l'Afrique une occasion unique pour mettre en œuvre un processus de développement cohérent et efficace à même de renforcer et de préserver le développement économique du continent à travers l'industrialisation durable, selon la même source.

Lors de cette réunion, l'approche algérienne a été présentée s'agissant d'une première étape de développement de l'agroalimentaire et la garantie de l'énergie qui constitue une conditions essentielle dans le développement industriel en Afrique.

Dans ce cadre, M. Zaghdar a mis l'accent sur la nécessité d'établir des conceptions sur le développement industriel sur le continent grâce à une vision ouverte à la coopération régionale et internationale à travers l'intégration effective de l'économie africaine dans les chaines des valeurs internationales, citant la création par l'UA de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), conclut le communiqué.