Algérie: Baptisation du centre téléport de Bouchaoui du nom du défunt Abdelmalek Houyou

ALGER - Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a présidé, lundi, la cérémonie de baptisation du centre téléport de Bouchaoui du nom du défunt moudjahid et homme de média, Abdelmalek Houyou, en reconnaissance de son parcours professionnel et de sa contribution au développement du secteur de l'audiovisuel.

A cette occasion, le ministre de la Communication a souligné que cette initiative "se veut une reconnaissance des efforts et des sacrifices consentis par le défunt au service de cet établissement séculaire pour assurer la diffusion radiophonique et télévisuelle dans toutes les régions du pays et un service public de qualité".

Pour sa part, le directeur général de l'établissement de Télédiffusion d'Algérie (TDA), Rachid Bestam a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision, en hommage à un homme qui a contribué, 50 ans durant, au "développement du secteur de l'audiovisuel et a accompagné le passage de la télévision du noir et blanc à la couleur puis la transition de la diffusion analogique à la diffusion numérique".

Abdelmalek Houyou a commencé sa carrière professionnelle en tant qu'ingénieur à la direction technique de l'Etablissement de la télévision algérienne et a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de directeur général de l'Etablissement public de Télédiffusion d'Algérie (TDA) à Bouzaréah, puis celui de directeur central chargé de l'audiovisuel au ministère de la Communication.

En 2016, il a été désigné membre de l'Autorité de régulation de l'Audiovisuel (ARAV) puis nommé secrétaire général de cette instance avant de prendre sa retraite en 2017.