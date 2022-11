Togo: Recensement - Satisfecit de la Banque mondiale et de l'UNFPA

Une réunion d'évaluation d'étape sur le déroulement du cinquième recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-5), s'est tenue ce lundi

Toutes les parties prenantes à l'opération de recensement ont participé à la rencontre : ministère de l'Administration territoriale, élus locaux, chefs traditionnels, leaders religieux et responsables de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED).

Les représentants du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et de la Banque mondiale, partenaires techniques et financiers, ont salué la volonté politique marquée du Togo et réitéré l'engagement de poursuivre l'accompagnement du processus, indique un communiqué.

Au cours des échanges, des contributions ont été apportées pour une implication accrue de toutes les parties prenantes à quelques jours de la fin de la phase de dénombrement.

Le recensement est une opération qui permet de rendre disponibles des données crédibles sur la répartition et la structure de la population, les caractéristiques de l'habitat et du cadre de vie afin de mieux alimenter la planification, le suivi et l'évaluation des réformes et projets de développement.

Démarrées le 23 octobre, les opérations se poursuivent jusqu'au 12 novembre.