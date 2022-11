Soudan: Al-Burhan affirme le souci du Soudan de mettre en œuvre le Moyen-Orient vert

Sharm El-Sheikh — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a affirmé l'engagement du Soudan aux plans et programmes de la transformation verte, et de rendre les potentialités du Soudan et ses ressources naturelles à la disposition du mécanisme de la transformation verte.

S'adressant aux travaux du sommet de l'Initiative du Moyen-Orient vert à Sharm El-Sheikh ce soir, en marge du Sommet sur le climat ( COP27), en présence du Président Egyptien Abdel Fattah Al-Sisi et du Prince Mohamed bin Salman bin Abdulaziz, Prince héritier et Premier Ministre Saoudien, son excellence a dit que la transformation verte est devenue une tendance aujourd'hui globalement, et une urgence rendue nécessaire par le changement climatique pour réaliser des répercussions positives sur l'avenir des économies de nos pays et le bien-être de nos sociétés.

Le Président du Conseil de Souveraineté a souligné que l'Initiative pour un Moyen-Orient vert, dans sa version précédente, actuelle et à venir, est le mécanisme scientifique et pratique approprié pour absorber et traiter les effets négatifs du changement climatique, préserver l'environnement et lutter contre la dégradation des sols.

Il a réaffirmé l'engagement du Soudan aux programmes et projets de cette sage initiative, et à l'exploitation de toutes les potentialités naturelles du Soudan de terre et d'eau pour mettre en œuvre les plans et projets de cette initiative.

Al-Burhan a salué les efforts du Royaume d'Arabie Saoudite, pour faire face sérieusement aux effets du changement climatique dans la région.