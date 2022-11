Gabon: Yves Fernand Manfoumbi échange avec le Représentant de la BAD sur les filières industrielles

Le ministre gabonais en charge du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises a échangé ce lundi 7 novembre, à son cabinet de travail, avec le représentant de la Banque africaine de développement (BAD). L' objectif est de s'organiser ou améliorer le potentiel dont dispose le Gabon, non seulement dans l'agriculture mais aussi dans de la filière bois.

Il faut trouver les moyens pouvant permettre au ministère du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises de mieux structurer l'industrialisation de l'économie gabonaise. C'est dans ce cadre que le ministre Yves Fernand Manfoumbi a échangé ce lundi matin à son cabinet de travail, avec Noureddine Kane Dia, Représentant de la Banque Africaine de Développement et sa suite.

Au cours de leur entretien, le ministre gabonais du Commerce et des PME, de manière spécifique, voudrait que la BAD puisse regarder le potentiel dont dispose le Gabon, plus globalement dans l'agriculture, pour être exploité à travers ce projet d'industrialisation, la filière bois. " Nous avions marqué notre disponibilité à travailler avec ces équipes pour voir comment ces préoccupations peuvent être prises en compte dans le cadre de ce projet très important pour le Gabon " va affirmer le représentant de la BAD.

La question de la Zone Libre Echange Continental Africaine (ZLECAF) a été évoquée également par les deux hommes. Noureddine Kane Dia a rassuré au ministre d'un potentiel accompagnement de la Banque, pour aider le Gabon à être un champion du commerce intercontinental.