Ile Maurice: Atteinte d'un sarcome d'Ewing - Bébé Raesha a besoin de nous

À tout juste un an, la petite Raesha doit lutter contre un type de cancer rare : le sarcome d'Ewing. Actuellement en Inde avec sa maman, elle suit ses séances de chimiothérapie et devra bientôt suivre des séances de protonthérapie. Elle sera la deuxième Mauricienne à bénéficier de cette technique de pointe.

C'est au mois de juin 2022 que Raesha tombe malade, avec des fièvres intermittentes, et se retrouve tout d'un coup avec une sorte de paralysie aux pieds. Ses parents l'emmènent en urgence chez le médecin et un premier diagnostic est établi. Un traitement contre le syndrome de Guillain-Barré est mis en place, mais à la suite de tests avancés, un deuxième diagnostic est posé : c'est un neuroblastome. Suite à l'annonce de ce cancer, bébé Raesha s'envole pour l'Inde et commence la chimiothérapie. D'autres tests sont effectués et un troisième diagnostic est établi. Cette fois, c'est le bon. Raesha souffre d'un sarcome d'Ewing, un cancer rare qui touche les os.

Pour la famille, c'est encore un coup de massue. "Je n'ai jamais imaginé que quelqu'un de ma famille serait touché par le cancer. On a posé trois diagnostics pour mon bébé, trois maladies avec des noms que je n'avais jamais entendus", souligne la maman de Raesha. Mais la petite tient bon, affronte la maladie comme une vraie guerrière. "Quand on la regarde, on ne dirait pas qu'elle est malade. Elle a perdu ses cheveux et ses pieds ne peuvent toujours pas bouger, mais elle reste active, mange bien, s'exprime", ajoute la maman.

Les traitements de Raesha

Alors qu'elle en est à son 7e cycle de chimiothérapie, bébé Raesha va bientôt commencer des séances de protonthérapie. Cette technique à la pointe de la technologie est l'une des formes les plus abouties de radiothérapie. Elle est notamment utilisée en pédiatrie, car elle présente moins de séquelles. La protonthérapie est particulièrement coûteuse et c'est pour cela que la famille de Raesha a besoin d'un soutien financier.

Une somme d'environ Rs 3 millions sera nécessaire pour tous les traitements à venir. Vous pouvez aider Raesha en faisant un don. Chaque roupie compte, chaque élan de générosité peut faire la différence.