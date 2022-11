Ile Maurice: Joany Raymond aux Casernes - Quel lien entre Laurette et l'ancien propriétaire de la BMW ?

Joany Barnet Raymond a été convoqué ce mardi 8 novembre aux Casernes centrales. Il s'y est présenté vers 11 heures.

Selon une source, la voiture immatriculée JR 12 que roulait Bruneau Laurette et dans laquelle de la drogue aurait été retrouvée appartenait bien à Joany Barnet Raymond.

Nous lui avons parlé et il nous affirme qu'il est dans le business de location de voitures. Cette BMW qui fait tant parler d'elle en ce moment, il l'aurait mise en vente à travers un concessionnaire/courtier de Phoenix. Celui-ci l'aurait alors vendue à Bruneau Laurette.

L'activiste aurait déjà payé la somme due au courtier et pris possession du véhicule mais ne l'aurait pas encore enregistré à son nom. Il projetait de le faire et aussi de changer l'immatriculation pour une personnalisée, voir ci-dessous

Le courtier, auquel nous avons téléphoné, entendant nos questions, a promis de revenir vers nous mais ne l'a pas fait.

Selon nos informations, Joany Barnet Raymond a été arrêté en 2009 pour "Breach of Film Act" et en août 2012 pour "dealing with obscene materials". En avril 2021, un mandat de perquisition est émis contre lui mais l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) ne trouve rien d'incriminant. Il est arrêté par l'ADSU de la Western Division le 18 août 2021 pour trafic de drogue après que 54 graines et 0,7 g de cannabis ont été retrouvés chez lui. Il a été libéré sous caution depuis.

Il clame que l'affaire a été rayée (une source policière, elle, dit que l'affaire n'a pas encore été logée). Et qu'il n'a pas été condamné pour les autres accusations. "On ne peut me traiter de trafiquant, comme vous voyez !"

Par ailleurs, en faisant nos recherches, nous avons découvert qu'un très haut gradé actuel de la police aurait vendu sa voiture à un trafiquant notoire de drogue. Nous sommes en possession de la photo de la voiture et bien sûr de son immatriculation.