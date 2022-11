Madagascar: Accident RN4 - Sortie de route mortelle pour deux personnes

Drame sur la route nationale n°4, au PK 537, précisément au fokontany Mevatsihy près de Besely, commune rurale de Belobaka et district de Mahajanga 2. Deux personnes dont le conducteur, Paul, et une mère de famille, Florida, propriétaire du véhicule pick-up 4×4 , ont été tuées dans l'accident survenu samedi dernier vers 13h. Deux autres passagers, dont une femme, sont gravement blessés et évacués au CBS 2 de Belobaka.

C'était à 34km à la sortie de Mahajanga. L'excès de vitesse a été à l'origine de cet incident mortel. De plus, le conducteur avait mal négocié le virage dangereux et le tout terrain a effectué une sortie de route, après avoir touché le talus, puis franchi un canal. " La voiture roulait très vite vers Ankazomborona, il était 13h. Le temps était pluvieux également. Il roulait à tombeaux ouverts et a raté le virage.

La voiture a effectué plusieurs tonneaux. Le conducteur a été projeté hors de l'habitacle, très loin. Tandis que la femme a été écrasée par le poids du véhicule, sa tête a éclaté et a été sectionnée de son corps. C'était horrible ", a déclaré le gendarme de la route, Valohery Robert. La victime, l'ex-épouse d'un gérant d'établissement hôtelier de Mahajanga, devait aller à Ankazomborona pour déposer des fleurs sur le caveau familial, ce jour-là. " J'ai vu arriver l'accident.

La voiture a atterri très loin de la route car le choc était très violent. La voiture était même redirigée vers Mahajanga alors qu'elle allait dans le sens opposé. Je n'ai pas osé regarder de près les victimes ", a déclaré le témoin. L'ancien ministre de la communication, Félix Malazarivo, avait également été tué dans un accident, à proximité de cet endroit, à 40 km de Mahajanga, à Belobaka le 4 septembre 2012 vers 15h. La voiture avait également fait cinq tonneaux après un virage, et il avait été éjecté de la voiture. Son épouse et ses enfants étaient sortis indemnes de cet accident.