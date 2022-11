Madagascar: Ambositra-Antamponivinany - Nouvel aire de jeux pour les " kilonga "

Le quartier d'Antamponivinany dans la municipalité d'Ambositra n'est plus à démontrer.

Antamponivinany est non seulement le principal quartier administratif de cette ville mais aussi un point de vue où l'on peut admirer sur ses hauteurs la beauté de son paysage. Antamponivinany qui ne manque jamais d'être visité non seulement par ses habitants mais aussi par des touristes locaux et voire étrangers. Antamponivinany, un lieu privilégié dont les acquis doivent être conservés et constamment améliorés compte tenu de ces enjeux, comme l'ont prouvé les conseillers et l'équipe de l'exécutif municipal du maire Haingo Nambinina et des partenaires pour ne citer que le bloc sanitaire, les terrains de sport, le gradin couvert etc.

La dernière en date de ces réalisations est non la moindre, est celle de la nouvelle aire de jeux pour les " kilonga " ou les enfants et les complices des parents. Une aire de jeux aux talents multicolores de ces artistes locaux qui ont bien voulu faire passer des messages du temps à ces enfants qui les transmettront à la communauté. Le maire Haingo Nambinina ne compte pas en rester là et convie les contribuables à en prendre soin.

Si le volet Eau, Assainissement, Hygiène (EAH) demeure un perpétuel combat de la municipalité, les efforts dans ce sens demeurent significatifs avec l'appui des partenaires mais beaucoup reste encore à faire dans le domaine des infrastructures.