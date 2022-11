Madagascar: RUN / Championnat de Madagascar - Jaytaxx talonné de loin par Vazaha

Dernière manche décisive. Le classement provisoire après la troisième manche dont vient de publier la fédération du sport automobile de Madagascar confirme que Jaytaxx n'est pas encore champion avant la dernière manche. La quatrième et dernière manche du championnat de Madagascar des runs qui aura lieu le 27 novembre à Arivonimamo déterminera qui sera l'heureux champion de la saison 2022.

Ce "Last Race" sera organisé par le club Ama. Après son parcours sans faute, le pilote du Run Mada, Tahina Rasolojaona alias Jaytaxx sur BMW M Turbo qui a raflé sans laisser de miette trois victoires d'affilée, est en cavalier seul en position de leader au classement avec 80 points après la troisième manche, l'Eats Coast Mobil Drag Racing à Toamasina, il y a une semaine. Jaytaxx a engrangé 25 points à l'issue de la première manche en avril puis 25 unités de plus lors de la deuxième. Ces deux manches se sont toutes déroulées à Arivonimamo. Il a, par la suite, obtenu 30 points à Toamasina étant une manche en dehors de la capitale à coefficient 1,6.

Le seul challenger

Comme le règlement l'indique, la dernière manche vaut également coefficient 1,6. Le seul et unique challenger principal de Jaytaxx en course au titre est l'autre pilote du Run Mada, Jean de Dieu Rafanomezantsoa dit Vazaha au volant d'une Subaru. Il compte pour sa part 53,8 points. "Seulement dans le cas où Jaytaxx ne prendra pas le départ ou s'il prend le départ mais n'obtient pas plus de 3,8 points alors que Vazaha remportera la victoire de la dernière manche, ce dernier sera le champion" explique Ndriana Ramaroson, le premier responsable technique de la commission run au sein de la fédération du sport automobile de Madagascar. Rien n'est donc joué à la veille du Last Race.

Le pilote de l'Asa Tanà, Laza Randriamifidi-manana sur VW Beach Buggy, qui se trouve à la troisième place après la troisième manche, n'est plus dans la course au titre avec ses retards de plus de 30 points, car il est actuellement crédité de 49,2 points. Les autres favoris comme Tojo Ranaivo sur Subaru, classé quatrième (39,2 points) et qui a disputé la finale contre Jaytaxx à Toamasina, ou le champion national en titre Azuno Razafindrabe au volant d'une Golf VRT 4RM cinquième (39 points) ou aussi Herizo Boarilaza alias Bobo sur Mitsubishi Evo V à la sixième place (37,6 points) se focaliseront, quand à eux, à la course au podium.